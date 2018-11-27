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Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол прямо на свадьбе 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Не только Меган Маркл любит ходить по краю — оказывается, Кейт Миддлтон тоже нарушала королевский протокол, и сделала это прямо на свадьбе!
Говорят, протокол королевской семьи запрещает выходить замуж с распущенными волосами, а Кейт любит такую прическу больше всего. Сошлись на компромиссе: Миддлтон заколола передние пряди на затылке, а остальные волосы накрутила.
Меган, кстати, повезло чуть меньше — похоже, королевская семья все-таки настояла на том, чтобы Маркл собрала волосы в пучок. В любом случае, выглядела она в день свадьбы идеально.
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Кейт Миддлтон , Звёзды
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