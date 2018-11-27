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Победительница «Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля Малайзии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook.com
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
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Праздничная церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall 22 ноября. У гостей на столах не было алкоголя, а вся еда была халяльной.
Король Малайзии — мусульманин, он старше своей избранницы на 24 года: ему — 49, Оксане — 25 лет. По слухам, еще до свадьбы Оксана Воеводина приняла ислам и взяла себе мусульманское имя Рихана.
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Мухаммад V Фарис появился перед гостями в традиционном малайзийском костюме, а его избранница — в современном белом свадебном платье.
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Оксана редко комментирует свою личную жизнь, однако по некоторым данным известно, что роман с Королем Малайзии длился всего несколько месяцев. После замужества Оксана не сможет носить титул королевы Малайзии, поскольку не является коренной гражданкой страны.
Женский форум
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