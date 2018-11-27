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Королеву красоты лишили титула из-за откровенных фото 

Lenta.ru + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Facebook
Победительница конкурса красоты «Миссис Шотландия мира» лишилась титула из-за фотографий с обнаженной грудью. Об этом сообщает издание Daily Mail.
35-летняя телеведущая Натали Павелек (Natalie Paweleck) не предупредила организаторов конкурса, что в молодости снималась для мужских журналов в откровенных нарядах. Они узнали об этом из анонимного письма, полученного после объявления результатов. Его автор угрожал опубликовать информацию о нарушении, если победительницу не дисквалифицируют.
Павелек назвала реакцию организаторов конкурса «старомодным бодишеймингом» и заявила, что ничуть не стыдится своего прошлого. «Я была на обложке мужского журнала с самым большим тиражом в мире и побеждала на самом популярном конкурсе моделей в Британии, — заметила она. — Решения, которые я принимала, когда мне было немногим больше 20 лет, сделали меня той, кто я есть. И мне нравится, кто я есть».
Организатор конкурса подчеркивают, что содержание фотографий ни при чем. «Она лишилась короны не потому, что позировала с обнаженной грудью, — объясняет представительница "Мисс Великобритания мира". — Она лишилась ее, потому что информация об этом не была раскрыта».
Титул «Миссис Шотландия мира» перешел к девушке, которая заняла второе место. Ей оказалась жена близкого друга принца Гарри Алана Стотт (Alana Stott).
В 2011 году сообщалось, что жительница штата Флорида Кэролайн Швитцки, победившая на одном из местных конкурсов красоты, была лишена короны за аморальное поведение. Это произошло после того, как оргкомитет конкурса "Мисс Уэстон", что в 2008 году Швитцки победила в эротическом конкурсе "Мисс Экзотика".
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