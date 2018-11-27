Безумные подарки, преподнесенные звездам фанатами

Поклонники, мечтающие о внимании кумира, заваливают его открытками, букетами, игрушками и конфетами. Но искушённых звёзд такой банальностью не удивить, поэтому фанатам, жаждущим автографа или даже поцелуя знаменитости, приходится придумывать более креативные презенты.

1. Валерию Леонтьеву преподнесли в дар щенка дога, который был замаскирован среди цветов в букете. Собаку певец оставил, но попросил поклонников больше не дарить ему животных. А от французской поклонницы Валерий получил «Мерседес».

2. Филиппу Киркорову пожилая фанатка из Ульяновска отписала квартиру. Она даже выехала из квартиры и, хоть Киркоров и отказался от такого дорогого подарка, не возвратилась обратно, потому что сочла, что жильё ей больше не принадлежит.

3. Ларисе Долиной получила в подарок яхту. Правда, преподнёс ей презент не ценитель её творчества, а супруг.

4. Ирине Аллегровой фанаты подготовили оригинальный сюрприз: для исполнительницы песни «Шальная императрица» они изготовили трон. Невысокий трон создавали из матового стекла несколько месяцев.

5. Николая Баскова одарили конём. Басков даже окрестил его Багратионом, но потом отправил питомца на подмосковный конезавод.

Смотрите видео и узнайте, кому фанаты подарили ферму, железнодорожный вагон и бивень мамонта.