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Звезды, без сожалений оставившие Россию 

Рамблер 5 часов назад
Некоторые российские знаменитости предпочитают жить в другой стране. Переезд может случиться по разным причинам: брак с иностранцем, подходящий климат или желание спрятаться от навязчивых журналистов. Эти звёзды перебрались за границу и, похоже, совсем не жалеют, что оставили Россию.
1. Певица Наталья Ветлицкая ещё в 2008 году переехала в Испанию. Сейчас в её аккаунте в Facebook можно найти много негативных высказываний относительно российской политики и страны в целом.
2. Певица Лена Катина в середине двухтысячных перебралась в США на фоне успеха группы «Тату». После распада коллектива исполнительница осталась в Америке, но бывает в России с гастролями. Любопытно, что ради рождения малыша, сына от супруга, музыканта из Словении Сашо Кузмановича, Лена на время вернулась в Москву.
3. Музыкант Илья Лагутенко живёт в Лос-Анджелесе и женой и дочерьми. По его словам, это удобнее для профессиональной деятельности, ведь в Америке больше возможностей общаться с коллегами из других стран и продюсерами.
4. Музыканты Анжелика Варум и Леонид Агутин много лет назад выбрали местом проживания Майами. Там же с рождения живёт их дочь.
Смотрите ролик и узнайте, где предпочитают проводит время певица Алёна Апина и актёр Алексей Серебряков.
Женский форум1
Звёзды , Видео , Леонид Агутин , Алена Апина , Илья Лагутенко , Анжелика Варум , Наталья Ветлицкая , Лена Катина , Алексей Серебряков
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