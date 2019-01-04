Звезды, без сожалений оставившие Россию

Некоторые российские знаменитости предпочитают жить в другой стране. Переезд может случиться по разным причинам: брак с иностранцем, подходящий климат или желание спрятаться от навязчивых журналистов. Эти звёзды перебрались за границу и, похоже, совсем не жалеют, что оставили Россию.

1. Певица Наталья Ветлицкая ещё в 2008 году переехала в Испанию. Сейчас в её аккаунте в Facebook можно найти много негативных высказываний относительно российской политики и страны в целом.

2. Певица Лена Катина в середине двухтысячных перебралась в США на фоне успеха группы «Тату». После распада коллектива исполнительница осталась в Америке, но бывает в России с гастролями. Любопытно, что ради рождения малыша, сына от супруга, музыканта из Словении Сашо Кузмановича, Лена на время вернулась в Москву.