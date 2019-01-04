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Знаменитости, растерявшие все деньги 

Рамблер 5 часов назад
Певец Майкл Джексон по праву носил звание короля поп-музыки. Музыкант продал более миллиона альбомов, синглов и сборников, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, за всю жизнь он получил 25 премий «Грэмми» и стал самым успешным поп-исполнителем в истории. Конечно же, Джексон получил колоссальные гонорары, однако он умудрился потерять практически всё.
Первые финансовые проблемы у Майкла начались, когда его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. Впоследствии выяснилось, что певец был транжирой и тратил больше, чем зарабатывал. Дело дошло до того, что Джексон в двухтысячных не мог даже выплачивать ипотечный кредит за жильё в Лос-Анджелесе. К счастью, тогда его выручили обеспеченные знакомые, но спустя время и они начали выражать беспокойство по поводу денежных сложностей у певца. Впрочем, сейчас, спустя 9 лет после внезапной кончины музыканта, его дела, похоже, наладились. Наследники короля поп-музыки получают миллионы от продаж его альбомов и определённо не бедствуют.
Почему состояние актёра Джонни Деппа уменьшается, как актриса Линдси Лохан растеряла славу и деньги и как обанкротился знаменитый боксёр Майк Тайсон, узнайте из ролика.
Женский форум
Звёзды , Видео , Линдси Лохан , Майкл Джексон , Майк Тайсон
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