У актрисы Бортич роман с сыном депутата

Евгений — сын Валерия Савельева , главы инвестиционной группы AVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области. Он полностью соответствует описанию внешности идеального мужчины — как его с недавних пор представляет Бортич: зеленые глаза, каштановые волосы, борода — "и он самый крутой мужик на свете".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeny Savelev (@evgeny_savelev) 21 Ноя 2018 в 2:07 PST Евгений раньше думал пойти по стопам отца — сделать карьеру на государственной службе. Однако потом решил заняться бизнесом. Как рассказывал предприниматель в интервью Forbes , в 2015 году он вдохновился уроками профессора МХАТ Виктора Мархасева и решил создать школу ораторского искусства "Король говорит", пишет издание Super.

Александра — одна из самых популярных российский актрис. Она признана "Женщиной года" за роль в фильме "Я худею". Как отмечает издание, новые картины с участием Бортич выходят едва ли не каждый месяц. Тем не менее, как признается 24-летняя актриса, на красной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.