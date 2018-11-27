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Джонни Депп сыграл на свадьбе друга-музыканта 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Джонни Депп стал звездным гостем на свадьбе своего давнего приятеля — участника гремевшей в 80-е годы панк-группы The Pogues Шейна Макгоуэна. 60-летний музыкант женился на своей избраннице Виктории Кларк, с которой провел вместе более тридцати лет.
Скромная церемония прошла в Копенгагене. Изначально свадьбу планировалось провести в обстановке полной секретности, но потом, как рассказала сама Виктория, молодые все же решили пригласить на торжество нескольких родственников и друзей.
«Нам не хотелось бы, чтобы наша свадьба стала каким-то событием, но мы обнаружили, что сохранить ее в полной тайне невозможно. Поэтому решили сделать церемонию небольшой, но красивой», — цитирует Кларк портал NME.
Джонни Депп появился на празднике в элегантном черном пальто и широкополой шляпе. Чтобы порадовать молодоженов, актер взял в руки микрофон и примерил на себя роль свадебного гитариста. Другие приглашенные встретили выступление звезды Голливуда аплодисментами и с удовольствием смеялись над шутками, которые он отпускал со сцены.
Напомним, недавно стало известно, что Джонни Депп не будет сниматься в следующем фильме «Пиратов Карибского моря». Сообщалось, что компания Walt Disney решила не продлевать контракт с 55-летним актером из-за невысоких сборов последней части франшизы.
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Женский форум
Джонни Депп , Виктория Кларк , Walt Disney , Звёзды , Шоу-бизнес
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