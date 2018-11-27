Как звезд зовут на самом деле 

Артисты часто берут псевдонимы для выступления на сцене. Происходит это по разным причинам. Иногда собственное имя труднопроизносимое или незапоминающееся, а иногда артисту хочется, чтобы псевдоним был более красивым и экзотичным. Эти знаменитости выходит на сцену не под теми именами, которыми наградили их родители.
1. Маша Распутина прославилась ещё в девяностых годах. Эпатажное поведение, откровенные костюмы и низкий голос стали фирменной чертой певицы. Правда, Алле Агеевой, а именно так зовут исполнительницу по паспорту, пробиться на эстраду было бы сложно, ведь одна Алла уже навсегда покорила отечественную публику. Поэтому и было решено использовать псевдоним.
2. Наташу Королёву сделал звездой композитор и певец Игорь Николаев. Встретив начинающую певицу в Украине, он помог ей обустроиться в Москве, а после и женился на ней. Сотрудничество с Игорем вывело Наташу в число любимцев публики, но вот от фамилии Порывай певице пришлось отказаться, взять куда более звучную — Королёва.
3. Григорий Лепс очаровал меломанов экспрессивной манерой исполнения и хрипловатым голосом. Настоящая фамилия певца — Лепсверидзе, однако ещё в школе одноклассники сократили её до более короткой Лепс. Когда исполнитель стал выступать, он решил, что произносить и запоминать настоящую фамилию зрителям будет сложно, поэтому и взял в качестве псевдонима школьное прозвище.
Вера Брежнева, Валерия, Ани Лорак, Жасмин, Александр Маршал, Лариса Долина, Анфиса Чехова, Анжелика Варум — все эти звёзды известны нам не под настоящими именами.