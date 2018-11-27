Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шер ушла со спектакля о своей жизни 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Во время предпоказа бродвейского мюзикла, поставленного по биографии известной певицы Шер произошел необычный случай. Сама певица внезапно покинула зал прямо во время представления.
По словам ближайшего окружения артистки, она была удивлена значительными изменениями, которые внесли сценаристы в сюжет. О поправках певицу не предупредили.
Организаторы мюзикла утверждают, что Шер была не в лучшем расположении духа из-за пожаров Калифорнии. Она была сильно взволнована этими событиями и не смогла дождаться антракта.
Уточняется, что певице требовалось время, чтобы успокоиться и вернуться в зал.
Отметим, что сюжет мюзикла «Шоу Шер» повествует о творческом пути легендарной певицы. Помимо этого, зрители увидят взаимоотношения артистки с ее мужьями, среди которых был продюсер и музыкант Сони Боно, сообщили в Page Six.
Вечерняя Москва: последние новости
Бывшая жена Шнурова выложила элегантные фото Рита Дакота рассказала о своем новом бойфренде Сестры-близнецы, дожившие до 102 лет, поделились секретом долголетия
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет102
Анну Седокову распекли за вызывающее фото3
Как звезд зовут на самом деле2
Ученые назвали черты идеального любовника4
Близнецы сделали одинаковые пластические операции24
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:59
Народ разнес изменившуюся Сати Казанову
Звёзды
05:14
Как звезд зовут на самом деле
Звёзды
04:49
Близнецы сделали одинаковые пластические операции
Красота
10:20
Мифы и секреты бодибилдинга
Здоровье Красота
10:55
Женщины, которых любят не за красоту
Красота Звёзды
02:25
Звездные дети, ставшие копией родителей
Дети Звёзды
04:56
Безумные подарки, преподнесенные звездам фанатами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение