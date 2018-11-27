Шер ушла со спектакля о своей жизни

Во время предпоказа бродвейского мюзикла, поставленного по биографии известной певицы Шер произошел необычный случай. Сама певица внезапно покинула зал прямо во время представления.

По словам ближайшего окружения артистки, она была удивлена значительными изменениями, которые внесли сценаристы в сюжет. О поправках певицу не предупредили.

Организаторы мюзикла утверждают, что Шер была не в лучшем расположении духа из-за пожаров Калифорнии. Она была сильно взволнована этими событиями и не смогла дождаться антракта.

Уточняется, что певице требовалось время, чтобы успокоиться и вернуться в зал.

Отметим, что сюжет мюзикла «Шоу Шер» повествует о творческом пути легендарной певицы. Помимо этого, зрители увидят взаимоотношения артистки с ее мужьями, среди которых был продюсер и музыкант Сони Боно, сообщили в Page Six.