Анну Седокову распекли за вызывающее фото

Российская певица Анна Седокова около месяца назад объявила танцевальный кастинг в свою команду. По словам звезды, она выбирала достаточно долго, однако наконец-то нашла подходящие кандидатуры, с которыми уже в декабре отправится на концерты по городам России.

Анна опубликовала в соц. сети Instagram снимок с двумя сексуальными девушками из своей команды. Она отметила, что три красавицы на сцене — это то, что просили фанаты. «И да, моя музыка никогда не была для детей. Она скорее для мамочек. Для моих самых жарких мамочек во вселенной», — прокомментировала звезда в микроблоге.