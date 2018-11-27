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Анну Седокову распекли за вызывающее фото 

Russianshowbiz.info 28 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская певица Анна Седокова около месяца назад объявила танцевальный кастинг в свою команду. По словам звезды, она выбирала достаточно долго, однако наконец-то нашла подходящие кандидатуры, с которыми уже в декабре отправится на концерты по городам России.
Анна опубликовала в соц. сети Instagram снимок с двумя сексуальными девушками из своей команды. Она отметила, что три красавицы на сцене — это то, что просили фанаты. «И да, моя музыка никогда не была для детей. Она скорее для мамочек. Для моих самых жарких мамочек во вселенной», — прокомментировала звезда в микроблоге.
Многие подписчики Анны негативно оценили снимок, по их мнению, девушки выглядят слишком вызывающе.
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Анна Седокова , Звёзды
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