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Как дела у Арины Перчик из «Топ-модели по-русски» 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
В 2011 году на канале «МУЗ-ТВ» стартовало шоу «Топ-модель по-русски» (ведущей стала Ксения Собчак). И первый сезон, пожалуй, был самым ярким!
Именно тогда мы познакомились с Марией Миногаровой (сейчас популярной моделью и блогером), Ксенией Дмитриевой (звездой клипа L’One «Океан» и актрисой — «День выборов 2», «Фитнес»). А еще была популярна Арина Перчик из Тольятти, многие зрители даже думали, что она победит.
Но победу забрала Мария Лесовая, а об Арине мы уже давно ничего не слышали. До этой осени.
Соцсети
А все из-за скандала — если верить слухам, Арина давно рассталась с бизнесменом Александром (с ним она встречалась во времена «Топ-модели по-русски») и тщательно скрывала свою личную жизнь. Пока в октябре Арина не сообщила, что у нее забрали ребенка (для многих подписчиков было неожиданностью, что Перчик — мама).
«Всем здравствуйте. Три дня уже я стою под окнами отца своего ребенка. Ребенок находится с ним, он ее забрал. На мои попытки ее увидеть или забрать он отвечает отказом. Ребенок находится с моей бывшей домработницей, которая никак не компетентна в вопросах воспитания детей. Я вызвала милицию и пытаюсь как-то урегулировать этот вопрос»,
— рассказала Арина в социальных сетях.
Насколько известно, пока Арине не удалось договориться с бывшим возлюбленным — девушка публикует в соцсетях старые фото с дочкой и пишет, что все будет хорошо.
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Женский форум2
Арина Перчик , Ксения Собчак , Мария Лесовая , Звёзды
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