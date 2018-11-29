Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Живая Барби» в парике стала девушкой года Playboy 

WMJ.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
45-летняя итало-американка Наннетт Хаммонд не раз попадала в списки людей-курьезов и жертв пластических операций.
Однако словацкая редакция журнала для мужчин Playboy оценила внешность модели выше, чем многие другие издания, назначила Хаммонд «Девушкой года» и поместила на обложку нового номера. «Живая кукла Барби», как называет себя сама потратившая полмиллиона долларов на новую внешность Наннетт Хаммонд, поблагодарила журнал за съемки в своем Instagram.
Барби, мама шестерых детей, 45-летняя девушка, а теперь и девушка года Playboy!
— радуется Наннетт в соцсетях. Она старается отвечать поклонникам на комментарии лично, а вот критику со своей страницы удаляет — в частности, в корзину летят реплики, в которых отмечают «съехавший» на фото нос, очевидный парик и «замазанное» фотошопом лицо модели.
Instagram
В Instagram Наннетт сложно найти полностью приличное фото или видео — впервые отправившись на стол пластического хирурга 24 года назад, она не намерена прятать свои достижения.
Instagram
В своих интервью Хаммонд заявляла, что собирается оставаться в образе Барби до 70 лет.
А как вам выбор словацкого Playboy?
WMJ.ru: последние новости
«Можно было же зафотошопить ареолу»: фолловеры раскритиковали Ольгу Орлову за фото «с конфузом» Стало известно, с кем встречается «Женщина года» актриса Александра Бортич После слухов о романе с режиссером Светлана Бондарчук опубликовала видео с возлюбленным
Женский форум2
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бодибилдерши, которые явно перекачались1
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет102
46-летняя Холлиуэлл похвасталась фигурой в бикини3
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
«У нее отказали ноги»: мать рассказала о Бузовой16
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
05:10
Как изменились звездные малыши
Дети Звёзды
10:15
Бодибилдерши, которые явно перекачались
Красота
04:55
Юные звезды, которые повзрослели и пропали
Звёзды Дети
00:35
Семенович удивила поклонников откровенным образом
Звёзды
00:15
Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным
Звёзды
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение