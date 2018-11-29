«Живая Барби» в парике стала девушкой года Playboy

45-летняя итало-американка Наннетт Хаммонд не раз попадала в списки людей-курьезов и жертв пластических операций.

Однако словацкая редакция журнала для мужчин Playboy оценила внешность модели выше, чем многие другие издания, назначила Хаммонд «Девушкой года» и поместила на обложку нового номера. «Живая кукла Барби», как называет себя сама потратившая полмиллиона долларов на новую внешность Наннетт Хаммонд, поблагодарила журнал за съемки в своем Instagram.

Барби, мама шестерых детей, 45-летняя девушка, а теперь и девушка года Playboy!

— радуется Наннетт в соцсетях. Она старается отвечать поклонникам на комментарии лично, а вот критику со своей страницы удаляет — в частности, в корзину летят реплики, в которых отмечают «съехавший» на фото нос, очевидный парик и «замазанное» фотошопом лицо модели.

Instagram

В Instagram Наннетт сложно найти полностью приличное фото или видео — впервые отправившись на стол пластического хирурга 24 года назад, она не намерена прятать свои достижения.

Instagram

В своих интервью Хаммонд заявляла, что собирается оставаться в образе Барби до 70 лет.

А как вам выбор словацкого Playboy?