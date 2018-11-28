Сергей Безруков уходит в декретный отпуск

Актер и его супруга, режиссер Анна Матисон , недавно стали родителями во второй раз. Сергей признался, что ближайшее время планирует полностью посвятить семье.

У супругов был совместный декрет и два года назад, когда родилась дочка Маша. И сейчас они тоже запланировали отпуск.

— У Сережи он, конечно, не такой длинный, он берет полтора месяца. Я же на год сразу откладываю все дела, — рассказывает Анна Матисон.

На вопрос, как сподвигнуть мужчину разделить декрет с женой, Безруков ответил: «Зачем сподвигать? Мужчина должен сам этого хотеть. Если это не его — ничем и не сподвигнуть, а если это твое, то сам стремишься всем существом. У нас и особенных секретов воспитания нет. Детей просто любить надо, принимать полностью во всех проявлениях — тогда со всем справишься. Я уже жду новые бессонные ночи, заранее отношусь к ним с нежностью».

О том, что у них родился сын, актер рассказал утром 24 ноября в своем «Инстаграме»: «Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! Я счастлив! Сына назвали Степаном в честь прадеда! Вес 3,630, рост 53 см! Рожали в Москве. На Родине! Все удачно. Анечка чувствует себя хорошо! Еще раз спасибо всем за добрые слова!»