Плюс-сайз модель рассказала, как ее делали толще

@sonnyturner___

поправилась на несколько размеров с тех пор, как пришла в модельный бизнес.

Рыжеволосой красавице в этом году исполнилось всего 20 лет, но она уже — одна из самых преуспевающих моделей размера плюс. Карьеру она начала делать всего пару лет назад, но уже приобрела множество поклонников по всему миру. В недавнем интервью Сонни рассказала о жизни модели плюс-сайз, пишет Daily Mail

«Мой жир зарабатывает мне деньги», — сказала она, добавив — Мне кажется, что если бы я была такой же худой, как когда я начинала, у меня бы не было столько работы».

А вот здесь Тернер явно лукавит — худышкой она никогда не была. В начале своей карьеры она носила 12 британский размер, что соответствует российскому 50-му. За такие формы ей стоит благодарить фаст-фуд. Когда после окончания школы Тернер уехала из дома, то питалась исключительно в «Макдональдсе» , и калории не считала.

Впрочем, есть в ее словах и доля правды. Скаутам она действительно казалось недостаточно пышной, и на съемках и показах на Тернер надевали специальные накладки на бедра и талию.

Впрочем, девушка быстро освоилась в модельном бизнесе и решила, что для успешного продвижения ей нужно поправиться еще. Сейчас она носит 54 по нашим меркам размер одежды, и необходимость в фальшивых бедрах отпала.

Ее усилия не пропали даром: в этом году Сонни гордо вышагивала по подиуму на Нью-Йоркской неделе моды, и нередко появлялась на страницах глянца.