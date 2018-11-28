Плюс-сайз модель рассказала, как ее делали толще 

@sonnyturner___
поправилась на несколько размеров с тех пор, как пришла в модельный бизнес.
Рыжеволосой красавице в этом году исполнилось всего 20 лет, но она уже — одна из самых преуспевающих моделей размера плюс. Карьеру она начала делать всего пару лет назад, но уже приобрела множество поклонников по всему миру. В недавнем интервью Сонни рассказала о жизни модели плюс-сайз, пишет Daily Mail
«Мой жир зарабатывает мне деньги», — сказала она, добавив — Мне кажется, что если бы я была такой же худой, как когда я начинала, у меня бы не было столько работы».
А вот здесь Тернер явно лукавит — худышкой она никогда не была. В начале своей карьеры она носила 12 британский размер, что соответствует российскому 50-му. За такие формы ей стоит благодарить фаст-фуд. Когда после окончания школы Тернер уехала из дома, то питалась исключительно в «Макдональдсе», и калории не считала.
Впрочем, есть в ее словах и доля правды. Скаутам она действительно казалось недостаточно пышной, и на съемках и показах на Тернер надевали специальные накладки на бедра и талию.
Впрочем, девушка быстро освоилась в модельном бизнесе и решила, что для успешного продвижения ей нужно поправиться еще. Сейчас она носит 54 по нашим меркам размер одежды, и необходимость в фальшивых бедрах отпала.
Ее усилия не пропали даром: в этом году Сонни гордо вышагивала по подиуму на Нью-Йоркской неделе моды, и нередко появлялась на страницах глянца.
«Для меня размер, который я сейчас имею, — идеальный, чтобы я работала и была успешной, — говорит Тернер. — Вы никогда не увидите, что я использую Facetune или Photoshop. Я никогда не редактировала и не меняла свою форму или фигуру. Я хочу, чтобы люди, глядя на меня, понимали — девушки бывают разных размеров, и вся прелесть — в разнообразии».