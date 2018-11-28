«Вам дети важнее меня?»: звезды, взбесившие соседей

«Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма, даже если каким-то м…дакам пришло в голову это выбросить и показать во всеуслышание. Нас всех могут довести до состояния, когда ты не спал несколько ночей и ты ругаешься последними словами в личном разговоре с близким тебе человеком».

Даже звезды не могут никуда деться от обычного человеческого быта. Сегодня Anews предлагает вспомнить случаи, когда знаменитостям приходилось вступать в конфликты с людьми, с которыми они делят жизненное пространство.

Почему известный модельер связался с помойкой? Чьи собаки напали на ребенка? И кто прогремел на весь интернет телефонным разговором?

Валентин Юдашкин. Мусор от кутюр

Достаточно оргинальный конфликт разгорелся у Валентина Юдашкина с соседями его дачи в Одинцовском районе. На модельера написали заявления, обвиняя… в краже мусорных бачков.

anews

Осенью 2006 года кутюрье на 49 лет арендовал участок у Звенигородского лесхоза. Свои владения он огородил мощным забором с охранной будкой — в закрытую область попала и часть дороги, по которой к соседнему дому подъезжали мусоровоз и ассенизаторская машина. Тогда у Юдашкина и разгорелся конфликт с жителями поселка, а в особенности с Александром Епифанцевым, недавно купившем новые баки за 32 тысячи рублей.

«Мы хотим, чтобы Юдашкин решал вопрос по-соседски, а не противопоставлял свой авторитет пенсионерам и детям, — говорил Александр, — Раньше на этом участке можно было гулять. Сейчас мы лишены такой возможности».

В итоге конфликт дошел до того, что бачки сначала перенесли, а после вызванный модельером мусоровоз и вовсе увез их, оставив на том месте ржавые ящики.

Возмущенный хозяин бачков от имени всех жильцов своего дома написал заявление в милицию с требованием наказать виновного и возместить ущерб. Но сотрудники правопорядка ничего незаконного в действиях юдашкина не нашли.

«С мусорными баками история такая: машина не сваливает отходы в кузов, а забирает их вместе с контейнерами, на их месте оставляя пустые. В следующий приезд она привезет их обратно» — пояснил сотрудник ОВД Одинцовского района Василий Васильев

А по поводу перегороженной дороги милиционер сказал, что она изначально не предназначалась для общего пользования — по ней возили бревна машины лесозаготовщиков.

В ответ Валентин Юдашкин подал в суд иск за оскорбление чести и достоинства. Как завершилось это разбирательство, неизвестно.

Светлана Галка. «Разговор перешел в рукоприкладство»

Долго и жарко протекал конфликт звезды пародийного шоу «Большая разница» с соседкой по автомобильной парковке.

anews

Как рассказала артистка, на протяжении полугода ей высказывали претензии, что она неосторожно паркуется и мнет чужой автомобиль:

«В паркинге огромное количество машин, и почему-то ни у кого проблем не возникало. Соседка стала требовать, чтобы я оплатила ремонт этой машины. Доказательств мне не представили. Женщина просто хотела сделать ремонт за мой счет».

Через несколько месяцев все пришло к тому, что Алла Шмонина, соседка Светланы, возвела между их парковочными местами металлический забор.

«Из-за этого забора я просто не могла открыть дверь, нормально встать: места не хватает, — говорила Светлана, — Несколько дней назад, когда я находилась в паркинге, я попросила Шмонину убрать незаконную постройку. Мы перешли на повышенные тона, и разговор перешел в рукоприкладство. Свидетелей инцидента не было, но у меня есть справка из травмпункта».

Соседка актрисы, Алла Шмонина имеет собственный взгляд на ситуацию:

«Когда я купила новую машину, мне сначала писали записки с угрозами. Писали, что я ставлю машину слишком близко, и, мол, не обижайтесь, если ее поцарапают. Эти записки есть, они сохранены.

После получения этих записок я каждый день стала осматривать свою машину. Ставлю ее вечером — вмятин никаких, утром — уже вмятины. Вмятины на передней двери я посчитала случайностью и решила не придавать значения. Но когда стала страдать вторая дверь — тут я решила со Светланой пообщаться. Я ей позвонила, пригласила на встречу. Разговор записывался, также есть свидетели.

Она стала на меня кричать, требовать доказательств. Я ей говорю: «Светлана, вот на вашей машине краска от моей машины, вот на моей машине краска от вашей. Я это все в экспертизе докажу». Она ответила, что я могу доказывать что угодно, вызывать кого угодно. Поэтому в итоге я решила защитить свою собственность с помощью металлической решетки — и об этом также предупредила Светлану заранее».

Перетек ли конфликт в суд неизвестно, но наряд полиции, вызванный на место, решетку сносить отказался.

Леонид Ярмольник. «Ребенка загрызли бы до смерти»

Леонид Ярмольник является не только заслуженным актером, но и большим любителем собак.

anews

Артист не только имеет собственных питомцев, но и принимает активное участие в общественной жизни друзей человека — например, является почетным президентом Национального клуба породы вест-хайленд-уайт-терьер.

К сожалению, в определенный момент желание Ярмольника обеспечить комфортную жизнь своим любимцам стало доставлять серьезные неудобства живущим рядом людям.

«Сосед поставил перед фактом: дважды в день собаки будут бегать по общей территории. Мы терпели…» — рассказывала Лида Воеводина. Ее сестра Татьяна добавляла: «Собаки у Леонида очень агрессивные. Однажды набросились на коляску с ребенком. Ярмольник тогда ответил: «Лучше научите своих детей любить собак!»».

27 июня 2010 года эта ситуация получила свое зловещее завершение.

«Я говорила со свекровью по телефону, отвлеклась на секунду. И тут услышала страшный крик Сони. Моя девочка увидела на улице собак, испугалась, упала. Псы вцепились зубами в ее ногу, — вспоминала Татьяна. — Спасибо домработнице Ярмольника. Она подскочила к Соне и во время подняла ее на руки. Иначе собаки загрызли бы ребенка до смерти.

Леонид отреагировал сдержанно. Подошел к нам и спросил: «Неужели мои собаки забрались на вашу территорию?» Когда узнал, что они искусали Соню на общем дворе, облегченно вздохнул. Сел в машину и поехал за нами к врачам».

Нога полуторагодовалой девочки опухла, несколько дней держалась температура 38 градусов — были подозрения, что собаки занесли инфекцию. Разозленные соседи не захотели решать вопрос полюбовно и написали заявление.

«Неужели произошло что-то невероятное? — недоумевал Леонид Ярмольник. — Маленькая собачка Ярмольника укусила маленького ребенка, который вышел на дорогу без присмотра родителей. Но как такого маленького ребенка можно выпускать за забор? И зачем соседи написали заявление в милицию… До этого случая у нас не было ни одного конфликта. Подошли бы и сказали: «Леонид, дайте десять тысяч рублей на врача!» Я бы не отказал.

У нас давно оговорено время, когда по общей территории гуляют мои собаки. Дважды в день по 15 минут (некоторые издания приводят слова артиста, где он говорил о часе утром и о часе вечером) . Собак отпустили на прогулку в назначенное время. А что делали родители ребенка, загорали?

В жизни всякое бывает. Меня знаете, сколько раз кусали собаки? Тем более, что собаки не укусили девочку, а прихватили за ногу. Я тут же сел в машину, поехал с ними в травмпункт Одинцово. Родители, между прочим, мне даже спасибо не сказали!

Между прочим, общий забор я сам установил, и асфальт здесь проложил, газ и телефон провел. И что, собаки не имеют права после этого здесь гулять в заранее обозначенное время?»

На тот момент никаких значительных последствий не было, но в итоге меры принять все же пришлось.

«Через полгода собаки Ярмольника опять попытались напасть на нашего ребенка: Леонид чистил снег и не слышал лая питомца, — вспоминала Татьяна, — Благо я была рядом и защитила внучку. Мы снова написали заявление в милицию. Разговаривали на повышенных тонах.

В итоге вопрос решился так: мы категорически запретили закрывать ворота, защищающие общий двор от дороги. И теперь собаки Ярмольника не могут гулять на общей территории — это опасно, того гляди убегут. Так что отныне прогуливаются они за забором на его территории. После этой истории мы с Ярмольником не здороваемся, но зла на него не держим. Это вредно для здоровья».

Ксения Собчак. «Вам дети важнее меня?!»

Политик, журналист и бывшая королева отечественного гламура связана с, пожалуй, самым известным на просторах интернета случаем недовольства собственными соседями.

anews

Все произошло из-за слитого в сеть телефонного разговора девушки с управдомом или комендантом многоквартирного дома — причем Ксения уверена, что это не могло произойти без участия компетентных госорганов: «Никто больше просто не имеет доступа к личным разговорам людей. Нельзя выложить разговоры, не заплатив спецслужбам».

Как бы то ни было, но сотни тысяч людей имели возможность стать свидетелями эмоциональнейшей реакции девушки на то, что ремонтные бригады в ее доме работают с утра, а не по «нормальному человеческому расписанию» с 12:00 до 20:00.

Особенно сильно Ксения прошлась по невольным виновникам этой ситуации — маленьких детям, которым хотели предоставить возможность дневного сна, из-за чего и начинали ремонт пораньше:

«Я вас предупреждаю — никаких нах…й детских часов в этом доме не будет, мы не в детском бл…ть саду живем. Значит, сегодня в час дня я вам продемонстрирую, что такое, бл…ть, рейверские вечеринки. У вас не будет тихого часа в любом случае.

Значит, вы должны просто уяснить и смириться с мыслью, что с сегодняшнего дня если из-за мелких этих, бл…ть, пид…расов и гаденышей, вы будете продолжать устраивать детские, с…ка, часы — я буду устраивать дискотеки ровно в это время, и у вас не будет тихого часа в любом случае.

Пусть живут со своими детьми в домах, где все живут с детьми. Здесь взрослый дом для нормальных людей, взрослых. Центр Москвы. Поэтому еще раз — поговорите с этими соседями или еще с кем-то. Я здесь в 10 утра устраивать бл…ть отбойными молотками эту х…йню не позволю».

На попытки женщины с другого конца провода найти точки соприкосновения знаменитая квартирантка продолжала реагировать крайне эмоционально, отмечая, что ремонт происходит и в выходные — и здесь Ксении пообещали отрегулировать ситуацию. Но тем не менее спор шел дальше, и на замечание, что она когда-нибудь тоже станет матерью, девушка категорически возразила: «У меня детей не будет, вот и все! Не надо мне вот этого счастья!»

Произошедшее быстро стало широко известным и потребовало комментариев. Поначалу Ксения утверждала, что разговор смонтирован из обрывков реальных фраз и голосового подражания:

«Я хочу попросить прощения за тех людей, которые не считают зазорным прослушивать частные телефонные разговоры, перемонтировать их, выдергивать фразы из контекста, и делать их достоянием общественности. Я чувствую не только несправедливость происходящей травли, но и, безусловно, личную ответственность за это, так как в записи использованы фрагменты моих частных телефонных разговоров за последние несколько лет с разными людьми и на совершенно другие темы».

Став кандидатом в президенты, она уже не говорила, что разговор ненастоящий, но считала его опубликование грязным и безнравственным поступком:

«Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма, даже если каким-то м…дакам пришло в голову это выбросить и показать во всеуслышание. Нас всех могут довести до состояния, когда ты не спал несколько ночей и ты ругаешься последними словами в личном разговоре с близким тебе человеком».

Лучшим же комментарием произошедшего Ксения называет тот факт, что сама стала матерью и очень любит своего сына Платона. ​