Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубцова полностью разделась для обложки журнала 

Eva.ru 27 минут назад
Фото: Eva.ru
Женщины нередко мечтают похудеть, чтобы влезть в выбранное платье и похвастаться результатами преображения перед остальными. Звезды шоу-бизнеса любят демонстрировать усовершенствованные формы и без одежды. Именно так поступила знаменитая певица Ирина Дубцова, которая сбросила не один десяток лишних килограммов.
Поп-исполнительница Ирина Дубцова украсила свежий номер издания «Красота и здоровье». Для обложки указанного журнала она полностью разделась. Как известно, 36-летняя звезда входит в список самых ярких знаменитостей и не стесняется показывать свое тело. Она долгое время не была довольна фигурой, которую многие называли полноватой. Проблема лишнего веса особенно остро встала после беременности, из-за чего ее ныне уже бывший муж Роман Черницын отпускал колкости в адрес супруги.
Eva.ru
После того как Дубцова выяснила, что проблема была обусловлена «разбушевавшимися» гормонами, она похудела. Правильное питание и регулярные тренировки сделали свое дело и Ирина стала намного изящней. Брюнетке нравятся многочисленные хвалебные отзывы и восторженные комментарии подписчиков, потому она периодически радует их откровенными кадрами. В октябре артистка снялась для 200-го номера мужского журнала MAXIM, но тогда она позировала перед камерами в кружевном белье.
Дубцова не скрывает, что склонна к полноте и вынуждена постоянно ограничивать себя в питании и уделять время спорту. Она занимается с личным тренером, который помогает ей оставаться стройной. В начале месяца Ирина показала снимок в облегающем латексном костюме и ботинках на высокой платформе. Образ посчитали провокационным, но многие уверены, что в последнее время певица стала выглядеть еще красивее, чем в прошлом.
Eva.ru: последние новости
Нюша показала фото в купальнике на последних днях беременности Анфиса Чехова рассказала о полученной в детстве психологической травме Необычно: Валерия инструктировала лицо стразами
Женский форум
Ирина Дубцова , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам дети важнее меня?»: звезды, взбесившие соседей7
Ольге Бузовой не хватает секса25
Анну Седокову распекли за вызывающее фото11
Близнецы сделали одинаковые пластические операции27
Как звезд зовут на самом деле3
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:59
Народ разнес изменившуюся Сати Казанову
Звёзды
05:14
Как звезд зовут на самом деле
Звёзды
04:49
Близнецы сделали одинаковые пластические операции
Красота
10:20
Мифы и секреты бодибилдинга
Здоровье Красота
10:55
Женщины, которых любят не за красоту
Красота Звёзды
02:25
Звездные дети, ставшие копией родителей
Дети Звёзды
04:56
Безумные подарки, преподнесенные звездам фанатами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение