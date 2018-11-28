Дубцова полностью разделась для обложки журнала

Женщины нередко мечтают похудеть, чтобы влезть в выбранное платье и похвастаться результатами преображения перед остальными. Звезды шоу-бизнеса любят демонстрировать усовершенствованные формы и без одежды. Именно так поступила знаменитая певица Ирина Дубцова , которая сбросила не один десяток лишних килограммов.

Поп-исполнительница Ирина Дубцова украсила свежий номер издания «Красота и здоровье». Для обложки указанного журнала она полностью разделась. Как известно, 36-летняя звезда входит в список самых ярких знаменитостей и не стесняется показывать свое тело. Она долгое время не была довольна фигурой, которую многие называли полноватой. Проблема лишнего веса особенно остро встала после беременности, из-за чего ее ныне уже бывший муж Роман Черницын отпускал колкости в адрес супруги.

Eva.ru

После того как Дубцова выяснила, что проблема была обусловлена «разбушевавшимися» гормонами, она похудела. Правильное питание и регулярные тренировки сделали свое дело и Ирина стала намного изящней. Брюнетке нравятся многочисленные хвалебные отзывы и восторженные комментарии подписчиков, потому она периодически радует их откровенными кадрами. В октябре артистка снялась для 200-го номера мужского журнала MAXIM, но тогда она позировала перед камерами в кружевном белье.

Дубцова не скрывает, что склонна к полноте и вынуждена постоянно ограничивать себя в питании и уделять время спорту. Она занимается с личным тренером, который помогает ей оставаться стройной. В начале месяца Ирина показала снимок в облегающем латексном костюме и ботинках на высокой платформе. Образ посчитали провокационным, но многие уверены, что в последнее время певица стала выглядеть еще красивее, чем в прошлом.