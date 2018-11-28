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Дакота высказалась о слухах про новый роман 

Суть событий 2 часа назад
Фото: Суть событий
Певица Рита Дакота прокомментировала появившиеся накануне слухи про ее роман с загадочным мужчиной с Бали по имени Федор. Поводом для домыслов сплетников при этом стали ее собственные слова.
«На одном из концертов я сказала со сцены, что мое самое любимое состояние — это заветные бабочки в животе, (…), и что сейчас я проживаю, именно это состояние. На следующий день вышло миллион статей… Меня это сильно улыбает, честно говоря… Если у меня появятся вполне конкретные новые отношения, в которых я буду счастлива с новым мужчиной, вы об этом вряд ли узнаете»,
— написала она в своем «Инстаграме».
Напомним, что Дакота объявила о разрыве с мужем и коллегой Владом Соколовским в конце лета. Причина расставания — информация об изменах мужчины. Молодые артисты приняли решение расстаться, несмотря на общую дочь Мию.
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Влад Соколовский , Звёзды
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