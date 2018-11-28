Королеву осудили за внешний вид

Наташа Королева путешествует по Италии. Для прогулок по Вечному городу артистка выбрала довольно спорный, по мнению фанатов, наряд.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео своих каникул, которые проводит в Италии. Так, на одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.

Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку по типу пуховика, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то образ артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. В частности, некоторые поклонники сочли образ Наташи молодящимся, а кто-то распек ее за большую дырку на коленке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #римскиеканикулы #наташакоролева Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 26 Ноя 2018 в 6:50 PST "Молодишься, старая) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Микки Маус на отдыхе (", "Выглядит абсолютно никак, если не сказать хуже…", "Да уж еще эта дырка на колене…", "спортивные штаны с лампасами 89 год. рынок, торгаши. рваные штаны — уже тоже не модно. черного цвета… можно было отлично смотреться в черном маленьком платье, но не в пуховике. ну и завершает комплект сумка от Диор. тут она не вписывается вообще. а так, Певица хорошая, до сих пор слушаю Вашу песню Мама не плачь", "Дырку зашей…", "Ой, штанишки порвала", — высказались критики.

Однако большинство фанатов все же порадовались за Наташу и ее моложавый вид. "Классная фотка!", "Красавица!", "Наталья, не слушайте никого, выглядеть пацанкой в 45 — это не всем завистникам дано! Вы прелесть! Италия вам к лицу", "Очаровашка!;)", "Какая молодая озорная!" — рассыпались в комплиментах фанаты.