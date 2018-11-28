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Звезда «Дневника памяти» рассказала о материнстве 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце февраля западные СМИ сообщили, что известная актриса Рейчел МакАдамс ждет ребенка от своего возлюбленного — писателя Джейми Линдена. Ранее на все вопросы о материнстве актриса отвечала, что сначала ей нужно убедиться в том, что она нашла правильного человека.
39-летняя Рейчел МакАдамс впервые стала мамойВ Сети появились первые фотографии новорожденного сына актрисы. Весной этого года Рейчел наконец стала мамой. Всю беременность она скрывалась от журналистов и предпочитала скрывать личную жизнь. Лишь на днях МакАдамс решила нарушить молчание и рассказала в интервью о долгожданном материнстве спустя восемь месяцев после рождения малыша.
«Это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось. Люди говорят, что ваша жизнь перестает быть вашей, но я жила 39 лет для себя, я была больна собой, а теперь я рада, что могу сосредоточиться на ком-то другом», — отмечает актриса. Также Рейчел вновь отметила, что долгое время не думала становится матерью и ждала подходящего момента. Теперь она чувствует себя абсолютно счастливой. «Я не хотела этого делать, пока не настал подходящий момент», — рассказала МакАдамс.
Кроме того, Рейчел отметила, что будет и дальше скрывать ребенка от посторонних глаз. «Я хочу, чтобы его жизнь была частной, даже если моя таковой не будет. Но хочу сказать, что быть мамой — очень весело. Все интересно, увлекательно и вдохновляет. Даже в тяжелых днях есть что-то приятное и очаровательное», — поделилась актриса для журнала The Sunday Times.
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Женский форум
Рейчел Макадамс , Джейми Линден , Звёзды
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