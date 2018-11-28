Сексуальная дочь Маликова в строгом костюме свела с ума россиян

Дочь певца Дмитрия Маликова разместила новый снимок, где она позирует в деловом костюме. Фотография нового элегантного образа появилась на ее официальной странице в Instagram.

Для снимка Стефания примерила белую блузку и пиджак в клетку. В подписи к фотографии она рекламирует известную компанию по производству средств для ухода за волосами. "Может быть, она родилась с этим волосами, а, может…", — подписала снимок девушка.

Поклонники отметили, что эта прическа и наряд ей очень подходят и одарили Маликову комплиментами: "Стешааа! Нежнуля", "Красавица", "Шикарна!", "Чудесная!", "Стефания, вы такая элегантная девушка", "Какой красивый цвет волос!", "Похожа на политического деятеля".

Напомним, что Стефания Маликова сейчас учится в одном из крупнейших московских вузов. В то же время она успевает принимать участие в фотосессиях и появляться на важных светских мероприятиях. Многие пользователи обвиняют девушку в том, что она ведет слишком праздный образ жизни и старается выглядеть старше своих лет, передает Teleprogramma.pro.

В конце октября дочь композитора Дмитрия Маликова посетила бал дебютанток Tatler, который состоялся в Колонном зале Дома союзов. Для мероприятия Стефания выбрала элегантное красное платье от Dior. Многие подписчики отметили, что наряд подчеркнул ее молодость: "Просто настоящая принцесса", "Очень нежная и красивая. Красный Вам к лицу", "Платье потрясающее!".

Однако среди восторженных комментариев нашелся и негативный. "Зря отфотошопили, совсем не гармонично теперь смотрится", — заявил подписчик. Вероятно, образ девушки показался ему неестественным из-за яркого освещения.