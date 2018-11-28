Изъяны звезд, которые мало кто замечает

Глянцевые журналы постоянно навязывают нам некие стандарты красоты. Точёные фигуры и идеальные лица глядят на нас со страниц журналов и экранов телевизоров. Кажется, что даже малейший изъян может помешать человеку сделаться известным, а публика никогда не полюбит артиста или певца с дефектом внешности. Так ли это на самом деле?

1. Актриса Вупи Голдберг — обладательница массы наград, включая «Оскар». Вы когда-нибудь обращали внимание, что у неё практически нет бровей?

2. Актриса Кейт Хадсон — любимица зрителей. Жизнерадостная и улыбчивая Кейт часто снимается в комедиях, и, возможно, ещё обыграет в каком-то фильме недостаток — оттопыренные уши.

3. Актриса Кейт Босуорт неизменно входит в списки самых красивых и желанных женщин мира. Между тем, у неё редкая особенность — гетерохромия, при которой глаза имеют разный цвет.

4. Актёр Райан Гослинг великолепно смотрится в роли грустных романтиков. Зрительницы всего мира обожают его за проникновенный взгляд и совсем не замечают ни кривоватого носа, ни разного разреза глаз, ни заметной асимметрии лица.

Ролик рассказывает о других знаменитостях, которых все считают неотразимыми, несмотря на несовершенную внешность.