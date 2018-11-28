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Почему Анна Седокова так и не нашла мужа 

Рамблер 1 час назад
Певица Анна Седокова преуспела на всех фронтах: она востребованная артистка, экс-солистка группы «ВИА Гра», актриса и мать троих детей. Анна обладает отличной фигурой, всегда ухожена и любит эффектные наряды. Но почему-то личная Седоковой не складывается. Почему же 35-летняя звезда так и не нашла мужчину мечты?
В первый раз Анна вышла замуж в 22 года. Её избранником стал Валентин Белькевич, футболист, игравший за киевское «Динамо». Ради Анны он оставил гражданскую супругу, с которой прожил несколько лет. В этом браке у Седоковой появилась дочь Алина. Увы, брак быстро распался. Анна, уйдя из «ВИА Гры» хотела продолжать скарьеру певицы и выступать сольно, для чего нужны были средства. Супруг же, видевший в жене хозяйку дома, но не артистку, поддержать Анну отказался. В итоге спустя два года семья существовать перестала.
Через семь лет певица снова вышла замуж. На этот раз её мужем стал бизнесмен Максим Чернявский, с которым она обосновалась в США. У Анна родилась ещё одна дочь, Моника. Но снова через пару лет после свадьбы последовал развод. Ходили слухи о многочисленных изменах Максима, однако его родственники упрекнули Анну корысти и любви к деньгам. Сейчас пара борется за право воспитывать Монику.
В апреле 2017 года Анна Седокова родила сына Гектора, долго сохраняя имя отца в тайне. Позже выяснилось, что малыш появился в результате романа Анны и бизнесмена Артёма Комарова. Почему влюблённые не поженились и сможет ли Седокова найти вторую половину, узнайте из ролика.
Женский форум3
Максим Чернявский , Анна Седокова , Валентин Белькевич , Звёзды , Видео , Дети , Любовь
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