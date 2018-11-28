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Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @kyliejenner
Опубликован рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет по версии Forbes. Его возглавила Кайли Дженнер, молодая звезда, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", модель и глава собственного косметического бренда.
@kyliejenner
За год она заработала 166,5 миллионов долларов. Именно собственный бренд косметики принес ей большую часть полученных средств.
На втором месте — Эд Ширан с заработком 110 миллионов долларов. На третьем — спортсмен Неймар, он получил за год 90 миллионов долларов.
Также в списке Тейлор Свифт, The Weeknd, Джеймс Харден, Эндрю Таггарт и другие.
Эд Ширан , Джеймс Харден , Forbes , Звёзды
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