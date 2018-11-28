Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда

Опубликован рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет по версии Forbes . Его возглавила Кайли Дженнер, молодая звезда, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", модель и глава собственного косметического бренда.

@kyliejenner

За год она заработала 166,5 миллионов долларов. Именно собственный бренд косметики принес ей большую часть полученных средств.

На втором месте — Эд Ширан с заработком 110 миллионов долларов. На третьем — спортсмен Неймар, он получил за год 90 миллионов долларов.