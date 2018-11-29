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У Орловой съехал купальник в бассейне 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ольга Орлова обнародовала фотографию, на которой продемонстрировала обнажившийся сосок. Многочисленные зрители сочли снимок слишком провокационным и возмутились распущенности певицы.
После того, как Ольга Орлова стала ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", артистка испытывает повышенное внимание со стороны СМИ и общественности. Сейчас певица находится на Сейшельских островах, где расположена вторая площадка телепроекта. Отметим, что Ольга успевает не только поработать, но и провести время на пляже и у бассейна.
@olgaorlova1311
Об этом свидетельствует множество фотографий, которые Орлова регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На многих из них артистка демонстрирует великолепную фигуру в красивых купальниках. Судя по комментариям, особенно запомнилась подписчикам фотография, на которой Ольга снята крупным планом в бассейне в красном бикини. Наблюдательные фанаты заметили, что с одной груди лифчик от купальника съехал, обнажив сосок.
Пока одни пользователи Сети восхищались красотой и смелостью Ольги, другие комментаторы, настроенные крайне пуритански, раскритиковали телеведущую. "В вашем случае — чем старше, тем оголеннее🙄 хотя все должно быть наоборот… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Вы конечно очень красивая женщина, великолепная с потрясающей фигурой, но вы не задумывались, что фото будет видеть ваш сын и его друзья, как бы это не очень нормально, можно было и спрятать тот сосок и без него бы фото было огонь", "И сын ее тоже пусть посмотрит, и его одноклассники друзья тоже пусть посмотрят. Ну не должна взрослая женщина такое показывать", "Прежде чем выставить в Инстаграм, хотя бы просто присмотрелась к фотографии…" — прокомментировали публикацию Ольги Орловой подписчики.
Отметим, что Dni.ru выложили заретушированное фото, так как по этическим причинам не могут показать оригинал фотографии певицы, но его можно найти в интернете в свободном доступе.
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Ольга Орлова , Дни.Ру , Звёзды
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