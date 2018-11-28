Знаменитости, плохо учившиеся в школе 

Актёр Александр Збруев в 1962 году снялся в фильме «Мой младший брат» и моментально стал кинозвездой. Прошло уже полвека, а Збруев по-прежнему один из самых востребованных актёров кино и театра. Однако в детстве никто не мог и предположить, что из мальчика получится настоящая легенда, ведь маленький Саша ужасно вёл в себя в школе и учился так плохо, что дважды оставался на второй год. А какие ещё люди не блистали в школе, но, повзрослев, сумели стать знаменитостями?
1. Фёдор Бондарчук в школе слыл хулиганов, двоечником и прогульщиков, а звёздные родители Фёдора регулярно выслушивали жалобы учителей. В МГИМО парень не поступил, получив за сочинение неудовлетворительную оценку, и тогда по совету отца, режиссёра Сергея Бондарчука, отправился во ВГИК. Сегодня Фёдор Бондарчук — один из самых известных режиссёров страны, актёр и продюсер.
2. Екатерина Климова, по её собственным словам, с трудом окончила школу, а точные науки недолюбливает до сих пор. Екатерина предпочитала урокам школьные постановки, и, получив аттестат, поступила в Щепкинское училище. Сейчас Климова активно снимается и участвует в театральных постановках.
Ольга Бузова, Мария Аронова, Марат Башаров, Алла Пугачёва, Михаил Державин, Виктор Цой, Наталья Водянова, Владимир Кристовский, Нюша — эти сегодняшние знаменитости не могут похвастаться школьными успехами.