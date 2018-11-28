Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина

В начале 2018 года стало известно, что ушла из жизни певица Людмила Сенчина . Публика обожала очаровательную исполнительницу и за проникновенный голос, и за удивительную жизнерадостность. Сенчину редко видели без ослепительной улыбки, но жизнь преподносила ей немало неприятных сюрпризов.

Людмила родилась в украинском селе и пела чуть ли не с рождения. Девочка увлекалась самодеятельностью, поэтому после школы смело отправилась в Ленинград, чтобы поступить в музыкальное училище. Когда выяснилось, что набор закончен, Сенчина просто нашла педагога и заставила выслушать себя. Талант девушки оценили по достоинству — она стала студенткой Музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После училища Людмила устроилась в Театр музкомедии, а потом попробовала силы на эстраде. Именно этот момент и стал для неё поворотным. Песня «Золушка» в исполнении Людмила превратилась в шлягер, который распевали повсюду, а сама певица встала в один ряд с признанными мастерами сцены.

Личная жизнь исполнительницы тоже не стояла на месте. С первым супругом Людмила познакомилась, придя в театр. Вячеслав Тимошин , статный красавец, солист, опытный мужчина, который был на двадцать лет старше покорил начинающую артистку. В браке появился сын, однако через несколько лет в жизни Людмилы появился другой мужчина.