Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным 

Светлана Бондарчук опровергла слухи о романе с Константином Богомоловым.
Всего несколько часов назад в Сети появились совместные снимки Светланы Бондарчук и бывшего мужа актрисы Дарьи Мороз режиссера Константина Богомолова. Внимание пользователей привлекла подпись к снимку, в которой Светлана признавалась в любви.
Это спровоцировало волну слухов о предполагаемом романе пары. Сами участники обсуждения ничего не комментировали. Вместо этого Бондарчук опубликовала небольшое видео, на кадрах которого она запечатлена со своим возлюбленным фотографом Сергеем Табуновым.
А еще чуть позже, как будто в ответ на слухи Светлана опубликовала цитату Фаины Раневской, в которой она рассуждает о любовниках женщины.
Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!
— написала Светлана.
Напомним, бывшим супругом Светланы был кинорежиссер Федор Бондарчук. Пара прожила вместе 25 лет. За это время у них родились двое детей.