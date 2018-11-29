Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным

Всего несколько часов назад в Сети появились совместные снимки Светланы Бондарчук и бывшего мужа актрисы Дарьи Мороз режиссера Константина Богомолова. Внимание пользователей привлекла подпись к снимку, в которой Светлана признавалась в любви.

Это спровоцировало волну слухов о предполагаемом романе пары. Сами участники обсуждения ничего не комментировали. Вместо этого Бондарчук опубликовала небольшое видео, на кадрах которого она запечатлена со своим возлюбленным фотографом Сергеем Табуновым.

А еще чуть позже, как будто в ответ на слухи Светлана опубликовала цитату Фаины Раневской , в которой она рассуждает о любовниках женщины.

Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!

— написала Светлана.