Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным 

WMJ.ru + ещё 3 3 часа назад
Светлана Бондарчук опровергла слухи о романе с Константином Богомоловым.
Всего несколько часов назад в Сети появились совместные снимки Светланы Бондарчук и бывшего мужа актрисы Дарьи Мороз режиссера Константина Богомолова. Внимание пользователей привлекла подпись к снимку, в которой Светлана признавалась в любви.
Это спровоцировало волну слухов о предполагаемом романе пары. Сами участники обсуждения ничего не комментировали. Вместо этого Бондарчук опубликовала небольшое видео, на кадрах которого она запечатлена со своим возлюбленным фотографом Сергеем Табуновым.
А еще чуть позже, как будто в ответ на слухи Светлана опубликовала цитату Фаины Раневской, в которой она рассуждает о любовниках женщины.
Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!
— написала Светлана.
Напомним, бывшим супругом Светланы был кинорежиссер Федор Бондарчук. Пара прожила вместе 25 лет. За это время у них родились двое детей.
WMJ.ru: последние новости
Стало известно, с кем встречается «Женщина года» актриса Александра Бортич Сергей Безруков рассказал, почему уходит в декрет: «Жду новые бессонные ночи!» Тайная помолвка? Старшая дочь Татьяны Навки похвасталась кольцом на безымянном пальце
Женский форум2
Фаина Раневская , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Федор Бондарчук , Дарья Мороз , Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович удивила поклонников откровенным образом42
У Ванги нашли предсказание на 2019 год
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет102
«Бомжур, красавица»: настоящие мачо из соцсетей9
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
04:55
Юные звезды, которые повзрослели и пропали
Звёзды Дети
00:35
Семенович удивила поклонников откровенным образом
Звёзды
00:15
Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным
Звёзды
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
05:04
Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина
Звёзды Любовь
04:49
Изъяны звезд, которые мало кто замечает
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение