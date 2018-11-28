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Как бы выглядели звезды без своих характерных черт 

Grazia 1 час назад
Каждый из нас индивидуален и прекрасен по‑своему. Мы решили поэкспериментировать в приложении-фоторедакторе и лишили знаменитостей их «фишек» — особенностей во внешности. Ким Кардашьян без пятой точки, Кара Делевинь без бровей, Анджелина Джоли без губ и еще 7 героинь подборки доказали: именно то, что отличает нас от других, является нашим преимуществом.

Ким Кардашьян

Культ «пятой точки» возник именно благодаря Ким Кардашьян. Первым делом мы посмотрели, как бы выглядела звезда без своей выдающейся особенности. Вывод: Ким без попы — не Ким, да и бокалу не на чем стоять. Ладно, возвращаем!

Анджелина Джоли

Как оказалось, пухлые губы красотки Анджелины Джоли играют большую роль в ее внешности.

Барбра Стрейзанд

Нос знаменитой актрисы и певицы всегда был далек от идеала, но именно он подчеркивает ее индивидуальность.

Джулия Робертс

Джулия стеснялась своей широкой улыбки еще с юности. И зря! Она очень ей подходит.

Камерон Диаз

Длинные ноги актрисы считаются эталонными в Голливуде. Камерон, прости!

Кара Делевинь

Кара стала «виновницей» зарождения тренда на широкие и густые брови. При этом сама девушка признается, что унаследовала их от бабушки и никогда не придавала им особого значения. Между тем без своих «фирменных» бровей она выглядит блекло и не так интересно.

Памела Андерсон

Пэм ввела моду на большую силиконовую грудь, которая стала объектом желания миллионов мужчин и предметом стремления для женщин. Поэтому без нее она выглядит даже как-то непривычно.

Меган Фокс

Сколько мужчин потонуло в бездонных голубых глазах актрисы — не сосчитать. Но стоит только немного изменить их размер и разрез, как Меган становится сама на себя не похожа.

Дита фон Тиз

Тонкая талия «королевы бурлеска» известна на весь мир. Дита фон Тиз считает, что добилась успеха на сцене и в театре во многом благодаря ей.

Скарлетт Йоханссон

Чуть вздернутый носик и пухлые губы Скарлетт — ее изюминка. Сама актриса говорит, что не считает себя идеалом, но тем не менее она стала одним из секс-символов Голливуда.
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Женский форум
Скарлетт Йоханссон , Дита фон Тиз , Анджелина Джоли , Памела Андерсон , Меган Фокс , Кара Делевинь , Джулия Робертс , Ким Кардашьян , Барбра Стрейзанд , Звёзды , Фото
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