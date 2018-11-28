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Чехова определила самую большую проблему женщин 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова назвала самую большую проблему всех женщин. Анфиса Чехова — всегда была симпатичной девушкой, а с каждым днем она становится стройнее и еще привлекательнее.
У теледивы есть своя методика похудения. И так как ее результаты очевидны, девушкам можно прислушаться и к другим советам Анфисы на разные темы.
По словам Чеховой, от одиноких женщин часто слышишь фразу: "Мне так не хватает крепких мужских объятий!". И она назвала самую большую женскую проблему, приводящую "к депрессиям, недовольству жизнью и собой, болезням, неврозам и даже чрезмерному весу".
"Вы самый близкий человек, который у вас есть! Ничем, абсолютно ничем, нам не заменить себя!Обнимите себя! Тихонечко. Прямо сейчас. Скажите мысленно: «Девочка моя, я всегда буду с тобой! И поддержу тебя, что бы ни случилось!» А еще балуйте себя почаще!", — советует Анфиса Чехова.
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