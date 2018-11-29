Ди Каприо готовится к свадьбе с юной моделью

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо может расстаться с холостяцкой жизнью уже в ближайшее время. Его избранницей стала 22-летняя аргентинская модель Камила Морроне.

Один из близких друзей актера, не пожелавший раскрывать свое имя, сообщил, что отношения Леонардо и Камилы "стали очень серьезными". "Все считают, что скоро должна состояться свадьба", — заявил он. Еще в августе в СМИ распространились слухи о том, что влюбленные уже обсуждали свое будущее. "Они думают о помолвке", — поделился их знакомый. Он добавил, что актер даже "не против того, чтобы завести детей".

@camimorrone

Первый раз об отношениях Ди Капио и Морроне заговорили после того, как актера заметили у дома аргентинской модели в середине декабря прошлого года. С тех пор пара появлялась на всех крупных мероприятиях вместе: на вечеринке в честь дня рождения американской телеведущей Эллен Дедженерес и на фестивале Коачелла, где их заметили обнимающимися во время выступления рэпера Эминема . В январе они отправились в Колорадо вместе с близким другом Леонардо Тоби Магуайром.

Обладатель премии "Оскар" всегда старается держать свои отношения в тайне, но их частые выходы в свет доказывают, что намерения Ди Каприо на этот раз очень серьезны. Напомним, что звезда "Выжившего" всегда предпочитал встречаться с моделями. Ему приписывали романы с манекенщицами Хеленой Кристенсен Жизель Бюндхен , Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн и актрисой Блейк Лайвли.