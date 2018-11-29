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Ди Каприо готовится к свадьбе с юной моделью 

Дни.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: Дни.ру
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо может расстаться с холостяцкой жизнью уже в ближайшее время. Его избранницей стала 22-летняя аргентинская модель Камила Морроне.
Один из близких друзей актера, не пожелавший раскрывать свое имя, сообщил, что отношения Леонардо и Камилы "стали очень серьезными". "Все считают, что скоро должна состояться свадьба", — заявил он. Еще в августе в СМИ распространились слухи о том, что влюбленные уже обсуждали свое будущее. "Они думают о помолвке", — поделился их знакомый. Он добавил, что актер даже "не против того, чтобы завести детей".
@camimorrone
Первый раз об отношениях Ди Капио и Морроне заговорили после того, как актера заметили у дома аргентинской модели в середине декабря прошлого года. С тех пор пара появлялась на всех крупных мероприятиях вместе: на вечеринке в честь дня рождения американской телеведущей Эллен Дедженерес и на фестивале Коачелла, где их заметили обнимающимися во время выступления рэпера Эминема. В январе они отправились в Колорадо вместе с близким другом Леонардо Тоби Магуайром.
Обладатель премии "Оскар" всегда старается держать свои отношения в тайне, но их частые выходы в свет доказывают, что намерения Ди Каприо на этот раз очень серьезны. Напомним, что звезда "Выжившего" всегда предпочитал встречаться с моделями. Ему приписывали романы с манекенщицами Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн и актрисой Блейк Лайвли.
11 ноября актеру исполнилось 44 года. Он отметил свой праздник в закрытом клубе Spring Place в городе Беверли-Хиллз. Вечеринку посетили такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Тоби Магуайр, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Кейт Бекинсейл. Около 500 человек были приглашены на официальную часть, и лишь 50 затем смогли попасть на праздничный ужин, организованный только для близких друзей.
Сейчас Леонардо Ди Каприо принимает участие в съемках нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Работа над картиной началась в середине этого лета. Его партнером по площадке стал Брэд Питт.
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Эминем , Квентин Тарантино , Кейт Бекинсейл , Брэд Питт , Жизель Бюндхен , Аль Пачино , Гвинет Пэлтроу , Дженнифер Энистон , Роберт де Ниро , Эллен Дедженерес , Хелена Кристенсен , Леонардо ДиКаприо , Звёзды , Другое
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