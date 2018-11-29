Квентин Тарантино впервые женился

Журнал People сообщает, что 55-летний режиссер Квентин Тарантино распрощался с холостяцкой жизнью и сыграл свадьбу с 35-летней возлюбленной — израильской моделью и певицей Даниэллой Пик. Торжество в компании самых близких людей состоялось в Лос-Анджелесе в минувшую среду.

Квентин встретил будущую супругу в 2009 году во время промо-кампании к фильму «Бесславные ублюдки», а прошлым летом сделал ей предложение. По такому случаю Тарантино, для которого этот брак станет первым в жизни, устроил дивную вечеринку, собрав всех голливудских друзей, включая звезд «Криминального чтива» и «Убить Билла».