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Квентин Тарантино впервые женился 

Super.ru + ещё 12 56 минут назад
Фото: Super.ru
Журнал People сообщает, что 55-летний режиссер Квентин Тарантино распрощался с холостяцкой жизнью и сыграл свадьбу с 35-летней возлюбленной — израильской моделью и певицей Даниэллой Пик. Торжество в компании самых близких людей состоялось в Лос-Анджелесе в минувшую среду.
Квентин встретил будущую супругу в 2009 году во время промо-кампании к фильму «Бесславные ублюдки», а прошлым летом сделал ей предложение. По такому случаю Тарантино, для которого этот брак станет первым в жизни, устроил дивную вечеринку, собрав всех голливудских друзей, включая звезд «Криминального чтива» и «Убить Билла».
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Квентин Тарантино , Звёзды , В мире , Шоу-бизнес
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