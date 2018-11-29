Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«У нее отказали ноги»: мать рассказала о состоянии Бузовой 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Дни.ру
Мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщина прокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известной наследницы, отметив ее нервозное состояние.
На днях в одном из столичных залов состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому та, по ее словам, готовилась два с небольшим месяца. Разумеется, на смогла оставить без внимания столь грандиозное событие в жизни наследницы и ее мать Ирина Бузова. женщина призналась, что до сих пор под впечатлением от шоу. "Только я чуть не умерла со страха, когда Ольга была на трапеции без страховки на высоте 5 метров и пела песню "Атомы". Конечно, потом я ее отругала. После концерта я обняла ее, а ребенка-то нет — так сильно она похудела!" — отметила Бузова.
Мать обнародовала и крайнюю нервозность, которую испытывала Ольга во время шоу. "Дочь рассказывала мне, как во время концерта был момент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдает своей энергии", — сообщила мать поющей ведущей.
Отметим, что, в отличие от Ольги, ее младшей сестры Анны и бывшего мужа Игоря, Ирина живет в Санкт-Петербурге и не намерена переезжать в столицу. Женщина работает стоматологом-терапевтом и является заместителем главврача в районной поликлинике. Ирину все устраивает и менять работу она не намерена. Ирина объяснила: "Мы с дочей счастливые люди, потому что работу свою очень любим".
Зашла речь и о бывшем муже Ольги футболисте Дмитрии Тарасове, который сейчас нянчит с новой супругой, моделью Анастасией Костенко общего ребенка. Ирина дала понять, что экс-зять в штыки воспринял идею ее дочери заняться песенным творчеством. "Я вспоминаю один момент ее жизни, когда она хотела поддержки от любимого мужа и друга в своих попытках спеть первую песню "Под звуки поцелуев", а в ответ услышала только смех, сарказм и слова: "Ты что совсем с головой не дружишь?" — рассказала Бузова.
После развода Ольга до сих пор одна. У ее матери есть мнение на сей счет. "Оля никогда не выбирает головой. Она влюбляется сердечком. Она всегда будет думать, что она в чем-то виновата, не так увидела, не так поняла. Ей все равно, что будет или чего не будет у ее избранника: деньги, бизнес, главное чтобы не врали и не предавали. Она не выносит ложь и ненависть", — цитирует Ирину Бузову сайт "Комсомольская правда".
Дни.ру: последние новости
Народ разнес изменившуюся Сати Казанову Сексуальная дочь Маликова в строгом костюме свела с ума россиян "Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Женский форум
Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович удивила поклонников откровенным образом42
У Ванги нашли предсказание на 2019 год
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет102
«Бомжур, красавица»: настоящие мачо из соцсетей9
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
04:55
Юные звезды, которые повзрослели и пропали
Звёзды Дети
00:35
Семенович удивила поклонников откровенным образом
Звёзды
00:15
Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным
Звёзды
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
05:04
Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина
Звёзды Любовь
04:49
Изъяны звезд, которые мало кто замечает
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение