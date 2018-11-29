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Юные звезды, которые повзрослели и пропали 

Рамблер 4 часа назад
Мистический триллер «Шестое чувство» вышел в 1999 году и стал одним из самых лучших картин этого жанра. Одну из главных ролей в нём сыграл Брюс Уиллис, а вот компанию звезде составил юный артист Хэйли Джоэл Осмент. К моменту съёмок у 11-летнего мальчика уже был приличный опыт в кино, но именно «Шестое чувство» вывело его в истинные знаменитости: за роль в триллере Осмент номинировался на «Оскар». Парень снимался и в последующие годы, однако постепенно его популярность пошла на спад. Повзрослевший Хэйли Джоэл лишился детского очарования, располнел и перестал интересовать продюсеров. Сейчас 30-летний Осмент изредка снимается в кино, но фильмы с его участием проходят незаметными. В последние два года он пытается вернуть себе интерес публики, участвуя в сериалах, но пока не особо преуспел. А каким ещё юным актёрам, которыми когда-то восхищались зрители, не удалось остаться кумирами?
Смотрите ролик и узнайте о шизофрении Джейка Ллойда, сыгравшего Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», наркотической зависимости некогда перспективной звезды детских сериалов Аманды Байнс и проблемах с законом Эдварда Фёрлонга, юного Джона Коннора из боевика «Терминатор 2: Судный день».
Женский форум
Аманда Байнс , Эдвард Ферлонг , Джон Коннор , Брюс Уиллис , Хэйли Осмент , Звёзды , Видео , Дети
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