Юные звезды, которые повзрослели и пропали 

Мистический триллер «Шестое чувство» вышел в 1999 году и стал одним из самых лучших картин этого жанра. Одну из главных ролей в нём сыграл Брюс Уиллис, а вот компанию звезде составил юный артист Хэйли Джоэл Осмент. К моменту съёмок у 11-летнего мальчика уже был приличный опыт в кино, но именно «Шестое чувство» вывело его в истинные знаменитости: за роль в триллере Осмент номинировался на «Оскар». Парень снимался и в последующие годы, однако постепенно его популярность пошла на спад. Повзрослевший Хэйли Джоэл лишился детского очарования, располнел и перестал интересовать продюсеров. Сейчас 30-летний Осмент изредка снимается в кино, но фильмы с его участием проходят незаметными. В последние два года он пытается вернуть себе интерес публики, участвуя в сериалах, но пока не особо преуспел. А каким ещё юным актёрам, которыми когда-то восхищались зрители, не удалось остаться кумирами?
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