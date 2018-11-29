Звезды, когда-то бывшие бомжами

Голливудские звёзды кажутся чуть ли не небожителями: гигантские особняки, шикарные машины, изысканные деликатесы, дизайнерские наряды — всё это привычные составляющие их жизни. Но когда-то некоторые знаменитости были нищими, зарабатывали копейки и даже жили на улице.

1. Хэлли Берри. Сегодня 52-летняя Хэлли — востребованная актриса, обладательница «Оскара» и один из секс-символов Голливуда. В начале карьеры актриса жила в приюте для бездомных, потому что мать отказалась поддерживать юную Берри, мечтавшую об актёрстве.

2. Сильвестр Сталлоне . Молодой Сильвестр начинал покорять Голливуд, не имея ничего за душой. Задолжавшего за квартиру парня попросту выгнали на улицу, так что ему приходилось проводить ночи на автобусной остановке.

3. Джим Керри . Джим вырос в бедной семье, они постоянно переезжали, а сам Джим ещё в детстве начал подрабатывать. Когда отец Джима потерял работу, семейство перебралось в автофургон, а затем и в уличную палатку.

4. Дэниэл Крэйг . Исполнителю роли Агента 007 тоже пришлось бомжевать в молодости: ему доводилось ночевать на скамейке в парке и, по словам самого артиста, иной раз он решался ради выживания на страшные вещи, о которых теперь предпочитает умалчивать.

Смотрите видео и узнайте больше о том, какими были знаменитые актёры в молодые годы.