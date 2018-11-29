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Звезды, когда-то бывшие бомжами 

Рамблер 4 часа назад
Голливудские звёзды кажутся чуть ли не небожителями: гигантские особняки, шикарные машины, изысканные деликатесы, дизайнерские наряды — всё это привычные составляющие их жизни. Но когда-то некоторые знаменитости были нищими, зарабатывали копейки и даже жили на улице.
1. Хэлли Берри. Сегодня 52-летняя Хэлли — востребованная актриса, обладательница «Оскара» и один из секс-символов Голливуда. В начале карьеры актриса жила в приюте для бездомных, потому что мать отказалась поддерживать юную Берри, мечтавшую об актёрстве.
2. Сильвестр Сталлоне. Молодой Сильвестр начинал покорять Голливуд, не имея ничего за душой. Задолжавшего за квартиру парня попросту выгнали на улицу, так что ему приходилось проводить ночи на автобусной остановке.
3. Джим Керри. Джим вырос в бедной семье, они постоянно переезжали, а сам Джим ещё в детстве начал подрабатывать. Когда отец Джима потерял работу, семейство перебралось в автофургон, а затем и в уличную палатку.
4. Дэниэл Крэйг. Исполнителю роли Агента 007 тоже пришлось бомжевать в молодости: ему доводилось ночевать на скамейке в парке и, по словам самого артиста, иной раз он решался ради выживания на страшные вещи, о которых теперь предпочитает умалчивать.
Смотрите видео и узнайте больше о том, какими были знаменитые актёры в молодые годы.
Женский форум
Джим Керри , Сильвестр Сталлоне , Дэниэл Крэйг , Звёзды , Видео
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