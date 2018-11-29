Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семенович удивила поклонников откровенным образом 

Карельские вести 3 часа назад
В начале ноября 38-летняя телеведущая Анна Семенович призналась, что пятнадцать лет назад жила за счёт состоятельных мужчин. Анна написала в Instagram, что тогда это было модно, а сейчас она предпочитает развиваться и обеспечивать себя самостоятельно.
28 ноября Семенович опубликовала в соцсетях фотографию в откровенном образе: телеведущая изобразила домохозяйку в ажурных чулках, корсете с глубоким декольте и в накидке с высоким разрезом. Анна шутливо подписала пост: «Всех накормлю, кто голодный?» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)
Пользователи сочли образ Семенович пошлым и вульгарным: «Пооолный пин-ап… Такое только для глаз любимого. Вы уверены, что перестали жить за счет мужчин?», «Ну как же без оголения — шестой размер, нужно пользоваться, мужчины, налетайте», «Фото называется „Никогда не сдавайся, позорься до конца“. А как же независимость и самостоятельность», «А вы всех желающих решили накормить? Смотрите, тут много голодных собралось. Хватит ли вас на всех», «Это, конечно, сексуально, но не показывать же всем! Это для мужа, для любимого, для романтического вечера», «Блин, озабоченная домохозяйка получилась! А я думала, вы давно переросли ролевые игры на камеру».
Карельские вести: последние новости
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фотографии с женой «Миссис Шотландия» лишили титула из-за откровенной фотосессии Сергей Безруков уходит в декретный отпуск
Женский форум42
Анна Семенович , Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет102
«Бомжур, красавица»: настоящие мачо из соцсетей9
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
У Ванги нашли предсказание на 2019 год5
Тарантино впервые женился2
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
04:55
Юные звезды, которые повзрослели и пропали
Звёзды Дети
00:35
Семенович удивила поклонников откровенным образом
Звёзды
00:15
Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным
Звёзды
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
05:04
Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина
Звёзды Любовь
04:49
Изъяны звезд, которые мало кто замечает
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение