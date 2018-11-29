Семенович удивила поклонников откровенным образом

В начале ноября 38-летняя телеведущая Анна Семенович призналась, что пятнадцать лет назад жила за счёт состоятельных мужчин. Анна написала в Instagram, что тогда это было модно, а сейчас она предпочитает развиваться и обеспечивать себя самостоятельно.

28 ноября Семенович опубликовала в соцсетях фотографию в откровенном образе: телеведущая изобразила домохозяйку в ажурных чулках, корсете с глубоким декольте и в накидке с высоким разрезом. Анна шутливо подписала пост: «Всех накормлю, кто голодный?» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Пользователи сочли образ Семенович пошлым и вульгарным: «Пооолный пин-ап… Такое только для глаз любимого. Вы уверены, что перестали жить за счет мужчин?», «Ну как же без оголения — шестой размер, нужно пользоваться, мужчины, налетайте», «Фото называется „Никогда не сдавайся, позорься до конца“. А как же независимость и самостоятельность», «А вы всех желающих решили накормить? Смотрите, тут много голодных собралось. Хватит ли вас на всех», «Это, конечно, сексуально, но не показывать же всем! Это для мужа, для любимого, для романтического вечера», «Блин, озабоченная домохозяйка получилась! А я думала, вы давно переросли ролевые игры на камеру».