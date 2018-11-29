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Тарантино впервые женился на певице, которая младше его на 20 лет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Свадьба проходила в кругу близких друзей в Лос-Анджелесе. Однако в будущем молодожены планируют устроить пышное торжество. Девушку зовут Даниэлла Пик, она — израильская модель и певица.
@daniellapick
55-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэлла Пик познакомились еще в 2009 году, когда режиссер представлял в Израиле свой фильм "Бесславные ублюдки". У них тут же случился бурный роман, однако очень скоро пара рассталась. Их отношения возобновились в 2016 году, а уже летом 2017 они объявили о помолвке.
Кстати, вечеринка в честь помолвки проходила в стиле "Криминального чтива", на нее были приглашены такие звездные гости, как Ума Турман, Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон.
@daniellapick
Для Квентина Тарантино это первый брак. Фанаты до последнего были уверены, что и в этот раз до свадьбы дело не дойдет, поскольку режиссер много раз говорил о том, что главное для него — это фильмы.
Квентин Тарантино , Сэмюэл Джексон , Брюс Уиллис , Ума Турман , Звёзды
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