Тарантино впервые женился на певице, которая младше его на 20 лет

Свадьба проходила в кругу близких друзей в Лос-Анджелесе. Однако в будущем молодожены планируют устроить пышное торжество. Девушку зовут Даниэлла Пик, она — израильская модель и певица.

@daniellapick

55-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэлла Пик познакомились еще в 2009 году, когда режиссер представлял в Израиле свой фильм "Бесславные ублюдки". У них тут же случился бурный роман, однако очень скоро пара рассталась. Их отношения возобновились в 2016 году, а уже летом 2017 они объявили о помолвке.

@daniellapick

Для Квентина Тарантино это первый брак. Фанаты до последнего были уверены, что и в этот раз до свадьбы дело не дойдет, поскольку режиссер много раз говорил о том, что главное для него — это фильмы.