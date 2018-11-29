Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Причеши ее!»: мохнатая киска Волочковой возмутила неухоженностью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Первый кот появился в семье Анастасии несколько лет назад. Звезда всегда хотела белого котенка с зелеными глазами. И на день Святого Валентина один из поклонников осуществил мечту Насти. Она выбрала котенка породы британская шиншила, а мужчина заплатил за котенка. И питомец в буквальном смысле воплотил пословицу "кататься как кот в масле". А сегодня у Насти живет Лакки, рожденный от сестры первого питомца.
@volochkova_art
"Лакки лучше многих людей", — уверена балерина. Ну, ей виднее. И она дарит животному всю свою нереализованную любовь. Балерина даже наняла бригаду рабочих, которые построили трехэтажный кошачий дом для Лакки по дизайнерскому чертежу. Любимец питается исключительно дорогими консервами и кормом, принимает витамины. У него много игрушек и, как выяснилось, ему регулярно делают стрижку и проводят обследования у дорогих специалистов.
Кое-кто даже подсчитал, что Настя тратит на любимца целое состояние — несколько миллионов рублей в год. У кота даже есть свой аккаунт в Инстаграм! Фотографии очаровательной мохнатой киски часто появляются на странице в социально сети артистки.
Правда, некоторые считают, что Лакки выглядит неухоженным и требуют от балерины хотя бы причесать животное. "А что за проблема вымыть и причесать кота?", "Какой роскошный кошак, только почему он такой неухоженный", "Расческа Лакки точно не повредит", "Ох бедняжка! На кого котик стал похож с такой нерадивой хозяйкой", "Расчеши киску!"— пишут люди.
Напомним, что первый кот Волочковой по кличке Гуччии прожил всего несколько месяцев: животное отвезли на банальную операцию по кастрации, где он и умер от рук нерадивых враче. С тех пор в ее доме не было кошек. Но постепенно Настя оттаяла и задумалась о том, чтобы в ее особняке снова появился пушистый друг. В итоге завели Лакки, чьем имя переводится как "счастливый".
Дни.ру: последние новости
Народ разнес изменившуюся Сати Казанову Сексуальная дочь Маликова в строгом костюме свела с ума россиян "Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович удивила поклонников откровенным образом42
У Ванги нашли предсказание на 2019 год5
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет102
«Бомжур, красавица»: настоящие мачо из соцсетей9
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
04:55
Юные звезды, которые повзрослели и пропали
Звёзды Дети
00:35
Семенович удивила поклонников откровенным образом
Звёзды
00:15
Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным
Звёзды
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
05:04
Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина
Звёзды Любовь
04:49
Изъяны звезд, которые мало кто замечает
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение