«Причеши ее!»: мохнатая киска Волочковой возмутила неухоженностью

Первый кот появился в семье Анастасии несколько лет назад. Звезда всегда хотела белого котенка с зелеными глазами. И на день Святого Валентина один из поклонников осуществил мечту Насти. Она выбрала котенка породы британская шиншила, а мужчина заплатил за котенка. И питомец в буквальном смысле воплотил пословицу "кататься как кот в масле". А сегодня у Насти живет Лакки, рожденный от сестры первого питомца.

@volochkova_art

"Лакки лучше многих людей", — уверена балерина. Ну, ей виднее. И она дарит животному всю свою нереализованную любовь. Балерина даже наняла бригаду рабочих, которые построили трехэтажный кошачий дом для Лакки по дизайнерскому чертежу. Любимец питается исключительно дорогими консервами и кормом, принимает витамины. У него много игрушек и, как выяснилось, ему регулярно делают стрижку и проводят обследования у дорогих специалистов.

Кое-кто даже подсчитал, что Настя тратит на любимца целое состояние — несколько миллионов рублей в год. У кота даже есть свой аккаунт в Инстаграм! Фотографии очаровательной мохнатой киски часто появляются на странице в социально сети артистки.

Правда, некоторые считают, что Лакки выглядит неухоженным и требуют от балерины хотя бы причесать животное. "А что за проблема вымыть и причесать кота?", "Какой роскошный кошак, только почему он такой неухоженный", "Расческа Лакки точно не повредит", "Ох бедняжка! На кого котик стал похож с такой нерадивой хозяйкой", "Расчеши киску!"— пишут люди.

Напомним, что первый кот Волочковой по кличке Гуччии прожил всего несколько месяцев: животное отвезли на банальную операцию по кастрации, где он и умер от рук нерадивых враче. С тех пор в ее доме не было кошек. Но постепенно Настя оттаяла и задумалась о том, чтобы в ее особняке снова появился пушистый друг. В итоге завели Лакки, чьем имя переводится как "счастливый".