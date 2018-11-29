46-летняя «перчинка» Джери Холлиуэлл показала фигуру в бикини

Певица выложила в Instagram фото в купальнике и продемонстрировала, что она в отличной форме, несмотря на возраст и на то, что в прошлом году она родила ребенка.

@therealgerihalliwell

В своем аккаунте певица часто делится советами о том, как оставаться стройной. Джери регулярно занимается йогой, старается правильно питаться, пьет много воды и соблюдает режим сна.

@therealgerihalliwell

Джерри Холлиуелл (кстати, сейчас она носит фамилию мужа — Хорнер) считают самой успешной "перчинкой": певица была четырежды номинирована на Brit Awards, выпустила четыре сингла, достигших первого места в британских хит-парадах, а суммарные продажи ее альбомов превышают четыре миллиона копий.