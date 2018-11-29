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46-летняя «перчинка» Джери Холлиуэлл показала фигуру в бикини 

Рамблер 1 час назад
Фото: @therealgerihalliwell
Певица выложила в Instagram фото в купальнике и продемонстрировала, что она в отличной форме, несмотря на возраст и на то, что в прошлом году она родила ребенка.
@therealgerihalliwell
В своем аккаунте певица часто делится советами о том, как оставаться стройной. Джери регулярно занимается йогой, старается правильно питаться, пьет много воды и соблюдает режим сна.
@therealgerihalliwell
Джерри Холлиуелл (кстати, сейчас она носит фамилию мужа — Хорнер) считают самой успешной "перчинкой": певица была четырежды номинирована на Brit Awards, выпустила четыре сингла, достигших первого места в британских хит-парадах, а суммарные продажи ее альбомов превышают четыре миллиона копий.
Недавно стало известно, что участницы группы Spice Girls решили воссоединиться в очередной раз и устроить гастрольный тур. Правда, в этот раз в неполном составе: Виктория Бекхэм заявила, что отказывается возвращаться на сцену.
Женский форум
Джери Холлиуэлл , Виктория Бекхэм , Звёзды
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