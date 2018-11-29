Как сейчас выглядит и чем занимается Дана International

Чем теперь живет популярная в конце девяностых персона.

Певицу Дану Интернэшнл в конце девяностых знали все. На волне популярности международного конкурса "Евровидение" — особенно. Ведь именно эта знаковая персона из Израиля стала победительницей среди сильнейших вокалистов мира в 1998-м году.

Ее образ всегда вызывал волну споров. Мнения людей были противоречивыми, но оставаться равнодушным было просто невозможно — это и стало главной "фишкой" Даны.

@danainternational

Как и то, что в прошлом знаменитая певица была парнем. Она никогда этого не скрывала. Более того, сделала принадлежность к клану трансгендеров своей изюминкой.

Но даже такая яркая звезда с течением времени поблекла. Ушла былая слава.

Бесспорно, победа на "Евровидении-1998" была самым крутым взлетом за всю карьеру певицы. Но это не значит, что Дана Интернэшнл окончательно исчезла с радаров.

Как и раньше, Дана записывает песни и альбомы, дает живые концерты и посещает знаковые мероприятия. Певица поддержала победительницу "Евровидения" 2018 года Нетту Барзилай.

@danainternational

В 2011 году Дана вновь приняла участие в международном конкурсе с песней Ding Dong, но дальше полуфинала пройти не смогла.

В 2014 году она вела собственное телешоу Yeshnan Banot. Оно транслировалось по местному телеканалу.

Музыкальную карьеру Дана не забросила и по сей день, хотя на публике появляется все реже. Но каждый ее выход в свет — это редкая возможность для фанатов сделать совместный снимок. Дана никому не отказывает и с удовольствием фотографируется.

Соцсети

Также она не слишком часто обновляет соцсети и редко общается с поклонниками творчества. Но даже по тем немногим фотографиям, что появляются в ее аккаунте, можно понять, как много времени певица уделяет внешнему виду. И 20 лет назад, и сегодня Дана находится в превосходной форме и замечательно выглядит.

Возможно, ее звезда зажжется вновь?