Бондарчук открыто заявила о любовнике

Пересуды пошли после публикации совместного фото и подписи Светланы о том, что она "до слез" любит Богомолова. Пользователи соцсети сделали вывод, что у модели и режиссера — роман.

Бондарчук не стала ни подтверждать, ни опровергать эти домыслы. Однако после ее нового поста слухи становятся все более похожими на правду. "Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!", — цитировала высказывание Фаины Раневской экс-супруга актера Федора Бондарчука

Поклонники порадовались за Светлану. "Только любовь украшает женщину, как ничто другое", "Сколько всего есть в жизни интересного, жить совсем не скучно! Глаза открытые и светятся, и это прекрасно!", "Если женщина получает от своего мужчины сексуальное удовлетворение, она уверена и счастлива", — прокомментировали пост светской львицы фолловеры.

Напомним, что после расставания с Федором Бондарчуком звезда завела роман с молодым фотографом Сергеем Табуновым. По ее признанию, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однако снова выходить замуж не спешит.