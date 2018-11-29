Любовница Серова теперь хочет к Фадееву

Экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева . Девушка планирует попасть в группу Serebro.

Дарья получила общероссийскую известность этой осенью. На ток-шоу она заявила, что беременна от певца Александра Серова

Роняя слезы и причитая, Друзьяк рассказывала, мол, народный артист над ней надругался и выкинул на улицу. Однако сам Серов слова красотки опроверг. Он заверил, что по доброте душевной впустил Дарью в свою пустующую квартиру, так как той было негде остановиться. Вокалист собирался стать продюсером Дарьи. После выяснилось, что экс-участница телестройки оболгала Александра и предъявила чужой тест на беременность.

Отметим, что на одной из телепередач красотка заявила, что очень хочет стать знаменитой. Она отметила, что будет добиваться славы любыми возможными способами.

Судя по всему, Друзьяк не отказалась от своих намерений. Теперь она пытается обработать Максима Фадеева: пробуется на место солистки в группу Serebro. Красотка опубликовала в личном микроблоге видеозаявку на кастинг, в которой бормочет под музыку и соблазнительно двигается.

Фолловеры Друзьяк проявили удивительное единодушие. Они отметили, что пение не самый яркий талант Дарьи. Также многие обращались к Фадееву, продюсеру советовал держаться подальше от скандальной особы.

"Да тебя сейчас все будут стороной обходить и с ладаном орать "чур меня"). Сама себе испортила всю жизнь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Максим Фадеев всегда говорил, что шлюх из Дома 2 никогда не будет рассматривать! Так что, ты в пролете, еще и с такой репутацией", "новый насильник наклевывается", "Что это за сельськое порно?))))", "Талант от бога, только видимо НЕ ПЕТЬ", "Дарья, вы же вроде как беременны? Или уже нет? На видео нет живота, куда он делся?", — писали интернет-обыватели.