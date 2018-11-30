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Мини-платье не вместило главную гордость Квитко 

WDay.ru 2 часа назад
Наряд оказался слишком коротким и узким.
Анастасия Квитко недавно отметила свой 24-й день рождения. Друзья устроили ей волшебный праздник, главным подарком на котором стал огромный дизайнерский торт, от которого Настя не отходила весь вечер.
Что ж, если модель так неравнодушна к сладкому, понятно, откуда у нее такая фигура. Которую она, кстати, с удовольствием демонстрировала на вечеринке, надев очень короткое белое обтягивающее платье. Длина была настолько экстремальной, что открывала даже часть ягодиц Квитко.
@anastasiya_kvitko
К сожалению, складок на мощных бедрах девушки не смогли скрыть даже фоторедакторы. А может, они как раз и виноваты в том, что у Квитко будто появилась дополнительная, третья полупрозрачная ягодица. А вот шов сбоку на платье исчез, начиная с области талии. Возможно, девушка просто постаралась увеличить свой и без того внушительный «тыл» на фото, а внимательные подписчики сразу увидели промах.
Напомним, не так давно в сеть попали снимки с вечеринки модного бренда PLT и Хейли Болдуин. Квитко там тоже была и даже позировала светским фотографам. Где тонкая талия, изящные руки и щиколотки, идеальная кожа?
Вместо этого мы видим выпирающий животик, лишние килограммы во всех стратегически важных местах и неумение позировать на камеру. Конечно, все модели в реальности выглядят не так привлекательно, как на обложках журналов, но тут отличия разительны.
После этого конфуза Анастасия с удвоенной силой принялась за «улучшайзинг» своих фото, а плюс к этому стала баловать подписчиков совсем уж экстремальными модными луками. Конечно, лучше бы она перестала налегать на торты и записалась в спортзал. Впрочем, как минимум мужской части своей девятимиллионной армии фанатов она нравится и такой.
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Анастасия Квитко , Звёзды , Видео
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