Мини-платье не вместило главную гордость Квитко

Наряд оказался слишком коротким и узким.

Анастасия Квитко недавно отметила свой 24-й день рождения. Друзья устроили ей волшебный праздник, главным подарком на котором стал огромный дизайнерский торт, от которого Настя не отходила весь вечер.

Что ж, если модель так неравнодушна к сладкому, понятно, откуда у нее такая фигура. Которую она, кстати, с удовольствием демонстрировала на вечеринке, надев очень короткое белое обтягивающее платье. Длина была настолько экстремальной, что открывала даже часть ягодиц Квитко.

@anastasiya_kvitko

К сожалению, складок на мощных бедрах девушки не смогли скрыть даже фоторедакторы. А может, они как раз и виноваты в том, что у Квитко будто появилась дополнительная, третья полупрозрачная ягодица. А вот шов сбоку на платье исчез, начиная с области талии. Возможно, девушка просто постаралась увеличить свой и без того внушительный «тыл» на фото, а внимательные подписчики сразу увидели промах.

Напомним, не так давно в сеть попали снимки с вечеринки модного бренда PLT и Хейли Болдуин. Квитко там тоже была и даже позировала светским фотографам. Где тонкая талия, изящные руки и щиколотки, идеальная кожа?

Вместо этого мы видим выпирающий животик, лишние килограммы во всех стратегически важных местах и неумение позировать на камеру. Конечно, все модели в реальности выглядят не так привлекательно, как на обложках журналов, но тут отличия разительны.

После этого конфуза Анастасия с удвоенной силой принялась за «улучшайзинг» своих фото, а плюс к этому стала баловать подписчиков совсем уж экстремальными модными луками. Конечно, лучше бы она перестала налегать на торты и записалась в спортзал. Впрочем, как минимум мужской части своей девятимиллионной армии фанатов она нравится и такой.