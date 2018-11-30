Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Заворотнюк рассказала о распавшейся семье
Заворотнюк рассказала о распавшейся семье

Николаев оказался на грани развода 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Юрий Николаев дал откровенное интервью. Прославленный телеведущий рассказал о том, как оказался на грани развода из-за караулящих его в подъезде девочек.
Со своей супругой Элеонорой Юрий Николаев вместе более 40 лет. Легендарный телеведущий признался, что их семейная жизнь не всегда была гладкой, случалось всякое.
"Не верю в семьи, в которых нет ссор. Если люди любят друг друга, то страсти кипят", — убежден шоумен.
Николаев отметил, что по молодости было больше эмоций, ревности. Он вспомнил, как раньше его буквально выслеживали и поджидали в подъезде, отчего супруга злилась и обижалась.
"Часто приезжали девочки, и приходилось супруге объяснять, что они сами меня караулят у подъезда, я ни при чем. Элеонора умная и понимающая женщина, умеющая прощать. Хоть и с большим трудом. Могла раньше обидеться, резко замолчать и два дня не произнести ни слова. Спрашивал: мне уйти? В ответ тишина. Разводом тоже угрожала", — цитирует Юрия Николаева Starhit.
Супругу шоумен любит удивлять цветами, а его самого, он убежден, порадовать легко.
"Ручка, красивый блокнот, галстук, пара обуви", — перечислил телеведущий, которому, к слову, 16 декабря исполнится 70 лет.
Круглую дату Николаев намерен отметить на широкую ногу — грандиозным концертом "Звездный юбилей" в "Крокус Сити Холле". Телеведущий рассказал: "Такой подарок мне решили сделать "Первый канал" и "Красныйквадрат". Масса дел — по залу, ресторану. Там будут друзья, с которыми мы многие годы прошагали вместе, а также те, кому, так сказать, помог встать на ноги. В "Утренней звезде" они появились малышами, а теперь придут со своими ребятишками. Зрителей ждет много интересных дуэтов. Я постараюсь молчать. И исполнять главную роль. Хотя, возможно, спою".
Дни.ру: последние новости
Заворотнюк рассказала о распавшейся семье Оставшегося в одиночестве Фадеева обрабатывает любовница Серова Сексуальная дочь Маликова в строгом костюме свела с ума россиян
Женский форум
Юрий Николаев , Первый канал , StarHit , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк рассказала о распавшейся семье6
Любовница Серова теперь хочет к Фадееву60
Бодибилдерши, которые явно перекачались11
«Голые за обедом»: Сеть захлестнул «горячий» флешмоб29
Кети Топурия взялась за топор5
Видео
01:14
Рамблер/гороскоп на 30 ноября
Психология
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:11
Кети Топурия взялась за топор
Звёзды
05:10
Как изменились звездные малыши
Дети Звёзды
10:15
Бодибилдерши, которые явно перекачались
Красота
04:55
Юные звезды, которые повзрослели и пропали
Звёзды Дети
00:35
Семенович удивила поклонников откровенным образом
Звёзды
00:15
Светлана Бондарчук показала видео с возлюбленным
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение