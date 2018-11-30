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Понаровская призналась в экстрасенсорных способностях 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» певица Ирина Понаровская дала первое интервью после долгого молчания. Она рассказала о личной жизни и даре целительницы.
Артистка заявила, что решила изменить свою жизнь, поэтому ушла из профессии и перестала общаться с журналистами. Сейчас она посвящает почти все свое время воспитанию внуков и чувствует себя счастливой.
Ирина Понаровская рассказала, что несколько раз рисковала собой и чуть не умерла. Она верит, что ей помогли выздороветь какие-то сверхъестественные силы. Певица много общалась с целительницей Джуной, которая, по словам артистки, «творила настоящие чудеса».
У самой Ирины Понаровской также проявлялись экстрасенсорных способности. Певица могла бы лечить людей, но специалисты посоветовали ей отказаться от этой идеи.
— Я знаю, что у меня что-то есть в правой руке. Могу снять ячмень с глаза, воспаление убрать. У бабули Шарлотты я снимала астматический припадок,
— призналась Ирина Понаровская.
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