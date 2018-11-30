Заворотнюк рассказала о распавшейся семье

Анастасия Заворотнюк призналась, что ее семья сейчас "вразброс". Дочь Анна живет в Америке, сын, закончив школу, тоже занят своими делами, муж, фигурист Петр Чернышев , занят постановкой нового ледового шоу.

Дочери Анастасии Заворотнюк Анне 22 года. Она живет в Америке, где недавно с отличием окончила школу бизнеса Иосифа Любина. Молодая женщина уже работает, однако какие гонорары получает ее мать предпочитает не афишировать. Более того, Анастасия Заворотнюк призналась, что уже давно не контролирует дочь, да и вообще, сейчас ее семья "вразброс".

Каждый занимается своими делами: Анастасия снимается, супруг фигурист Петр Чернышев занят в постановке нового ледового шоу, дочь живет и работает на другом континенте, а 18-летний сын, в этом году окончив школу, тоже занят. Даже Новый год у них не получается встретить всем вместе.

Впрочем, со всем уж связи с близкими Заворотнюк не теряет. Например, с дочкой она общается регулярно. "Такая умная девочка, пусть сама старается. Я уже лапки опустила. Хотя мы и общаемся по вотсапу, скайпу. Я к ней летаю, иногда она сюда. Все вместе на Новый год мы не соберемся, наверное. Мы сейчас как-то все вразброс. Анна не успеет прилететь", — рассказала популярная актриса. Тем не менее, Заворотнюк не теряет надежды увидеть наследницу уже после зимних праздников.

У самой же Анастасии уже есть планы, где встретить Новый год. "Отметим на Пушкинской площади, где будут ледовые шоу. "Оливье" тоже будем готовить, но без майонеза. А вообще у нас есть традиция — когда часы 12 бьют, говорит Владимир Владимирович, мы в купальниках и плавках ныряем в бассейн и пьем шампанское. Мы так разминаемся перед Мальдивами",

— поделилась планами Заворотнюк.

Актриса вместе с супругом Петром Чернышевым намерена отправиться на райские острова в январе. По признанию актрисы, для нее любимый вид зимнего спорта все же не фигурное катание (хотя красивые коньки у нее имеются), а дайвинг, передает сайт "Комсомольская правда".