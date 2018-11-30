Кети Топурия взялась за топор

Солистка группы «А-Студио» наслаждается женским одиночеством и публикует странные фотографии

Кети Топурия признается своим фоловерам: «Я не знаю, может, я уже писала вам об этом, я всегда жутко боялась одиночества, никогда одна не оставалась… А сейчас понимаю, что это ошибка, что страх остаться одной — это страх встречи с собой… Тянется, тянется, накапливается, а ты все откладываешь встречу… Сейчас, знаете, мне стало комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой, научилась себя слышать… Я очень хочу, чтобы каждый из вас проводил время наедине с собой, хотя бы часик в день..» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

«Инстаграм» певицы выглядит, как экземпляр глянцевого журнала, где Кети Топурия демонстрирует смелые эксперименты с образом и стилем, пользуясь своей идеальной внешностью и фигурой fashion-модели. То она с обнаженной спиной, то в кружевном белье на кровати, то с внушительным декольте…

Видимо, устав от самолюбования, Кети Топурия показала всем странное фото, где на видавшем виды ковре, раскинув длинные загорелые ноги, в странной позе лежит девушка в голубой шубе, в темных очках, прижимая к груди топор. Даже выставленные напоказ трусики с леопардовым принтом не скрасили эту отталкивающую картину. Внимательные фанаты заметили, что ноги модели как-то уж чересчур худы, назвали их дистрофичными и засомневались, Кети ли это на фото?

Может быть, тайна заключается в том, что красоты, как сладкого печенья, не должно быть слишком много. Для ощущения вкуса нужны и перец, и соль. Странное фото девушки с топором подогрело любопытство аудитории. А при чем здесь топор? Может быть, потому что ТОПурия?