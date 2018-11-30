Бузова высказалась о двуличии мужчин

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Бузова высказалась об отношениях с мужчинами 

WMJ.ru 4 часа назад
Ольга Бузова высказалась о двуличии людей.
Ольга Бузова уже неоднократно в своей жизни сталкивалась с предательством. Сначала бывший супруг футболист Дмитрий Тарасов изменил ей, а недавно выяснилось, что финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев лишь использовал Ольгу и хитро манипулировал ее чувствами. Телеведущая и певица написала большой откровенный пост в своем Instagram на тему двуличия людей.
Как же сложно в нашем современном мире понять — где искреннее отношение, а аде люди хотят получить выгоду. Я такой человек, что изначально вижу в людях только хорошее.. Наверное, поэтому так часто в моей жизни происходят ситуации, когда я ошибаюсь в людях. И это не потому, что я в них не разбираюсь, а потому, что я привыкла верить и доверять. Пусть их потребительское отношение отстранится на их совести, главное, что мое сердечко чистое. Не знаю, зачем я это пишу, ведь от моего поста ничего не поменяется.. Люди будут продолжать использовать друг друга, меня… Люди будут улыбаться, а за спиной говорить гадости.. Просто очень хочется честности и правды. Я не выношу ложь,
— заключила Ольга.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Ольга попросила тех, кто хочет получить от нее какую-то выгоду, честно сказать об этом, а не играть с ее чувствами.
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Денис Лебедев , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , WMJ.RU , Звёзды , Видео
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