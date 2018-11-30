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Фото Элизабет Херли с сыном смутило фанатов 

Попкорн News 57 минут назад
Фото: @elizabethhurley1
В сентябре этого года 16-летний сын Элизабет Херли пошел по стопам матери и стал манекенщиком, заключив модельный контракт со знаменитым агентством Tess Model Management. Поклонники посчитали, что таким успехом юноша обязан невероятной схожести со своей матерью. Элизабет и Дэмиан лишь подчеркивают их правоту публичными выходами и совместными фотографиями, одна из которых недавно взбудоражило социальные сети.
Несколько дней назад звезда фильма «Ослепленный желаниями» выложила на своей странице в Instagram фото из поместья в Херефордшире. На снимке Херли сидит на качелях в куртке и с распущенными волосами. Следом за ней похожей фотографией поделился ее сын Дэмиан, и комментаторы живо отреагировали на его пост.
Попкорн News
Одни пользователи подметили поразительное сходство знаменитостей: «Ты словно ее сестра-близнец», «Клянусь, сначала я подумал, что на фото Элизабет» и «Яблоко от яблони недалеко падает». Другие просто восхитились внешностью Дэмиана: «Не смей стричь волосы», «Ты выглядишь невероятно!».
Как заметил один из подписчиков, Дэмиан с каждым днем становится все больше похожим на мать. Он уже попробовал свои силы на телевидении в сериале «Члены королевской семьи», где сыграл вместе с Элизабет, подписал первый рекламный контракт и продолжает покорять социальные сети. Херли называет Дэмиана самым важным человеком в своей жизни и не жалеет, что на несколько лет покинула Голливуд, чтобы быть рядом с ним. попкорнnews
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Элизабет Херли , Звёзды
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