Советские актрисы, которым за 70, но они роскошны

Советский кинематограф подарил нам много талантливых актрис. Но зрители их любили не только за актёрские перевоплощения и яркие эмоции, но и за красоту. Некоторым признанным красавицам не удалось сохранить привлекательность, зато другие по-прежнему выглядят сногсшибательно и не обращают внимание на цифры в паспорте.

1. Ирина Купченко . Первый фильм, в котором снялась Ирина Петровна, вышел в 1969 году, но актриса и по сей день снимается и играет в театре. В марте Купченко отпраздновала 70-летие, но в это сложно поверить, глядя на фотографии артистки.

2. Анастасия Вертинская . Сейчас Анастасии 73 года, но она выглядит лет на 15 моложе. Однако узнать в нынешней Вертинской прежнюю Ассоль непросто: Анастасия не избежала увлечения пластикой, которая сильно изменила черты лица.

3. Светлана Тома . Светлане 71, но, когда она появляется вместе с 46-летней дочерью, актрисой Ириной Лачиной , женщин принимают за подруг или сестёр. Секретом молодости Светлана считает вегетарианство и умеренное питание.

4. Людмила Чурсина . Чурсиной 77 лет, однако она всё так же хороша, как и полвека назад. Холодная красота, элегантность, изящество — всё это Людмила Алексеевна пронесла через всю жизнь.