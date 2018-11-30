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Советские актрисы, которым за 70, но они роскошны 

Рамблер 3 часа назад
Советский кинематограф подарил нам много талантливых актрис. Но зрители их любили не только за актёрские перевоплощения и яркие эмоции, но и за красоту. Некоторым признанным красавицам не удалось сохранить привлекательность, зато другие по-прежнему выглядят сногсшибательно и не обращают внимание на цифры в паспорте.
1. Ирина Купченко. Первый фильм, в котором снялась Ирина Петровна, вышел в 1969 году, но актриса и по сей день снимается и играет в театре. В марте Купченко отпраздновала 70-летие, но в это сложно поверить, глядя на фотографии артистки.
2. Анастасия Вертинская. Сейчас Анастасии 73 года, но она выглядит лет на 15 моложе. Однако узнать в нынешней Вертинской прежнюю Ассоль непросто: Анастасия не избежала увлечения пластикой, которая сильно изменила черты лица.
3. Светлана Тома. Светлане 71, но, когда она появляется вместе с 46-летней дочерью, актрисой Ириной Лачиной, женщин принимают за подруг или сестёр. Секретом молодости Светлана считает вегетарианство и умеренное питание.
4. Людмила Чурсина. Чурсиной 77 лет, однако она всё так же хороша, как и полвека назад. Холодная красота, элегантность, изящество — всё это Людмила Алексеевна пронесла через всю жизнь.
5. Наталья Варлей. Наталья отпраздновала 71-й день рождения, но в ней до сих пор проглядывает озорная Нина из «Кавказской пленницы». Наталья следит за собой, и это благотворно сказывается на внешности.
Смотрите видео и узнайте, как выглядят сейчас Светлана Светличная и Лариса Голубкина.
Женский форум2
Ирина Лачина , Ирина Купченко , Светлана Тома , Светлана Светличная , Анастасия Вертинская , Наталья Варлей , Лариса Голубкина , Людмила Чурсина , Звёзды , Видео
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